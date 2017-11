Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Der Hinweis kam mit der Post: In einem anonymen Brief meldeten Anrainer dem Innsbrucker Polizeikommando Ende der vergangenen Woche die eigenartigen Vorgänge in einer Wohnung am Mitterweg. Eine Information, die rasch zu Konsequenzen führte. Nach einer Kontrolle durch die Kripo klebten Beamte des Strafamtes (Landespolizeidirektion) bereits am Montagnachmittag ein Amtssiegel auf die Eingangstür: „Weil die Wohnung als illegaler Bordellbetrieb geführt wurde“, begründet Strafamtsleiter Florian Greil.

Wer beim Thema Prostitution am Mitterweg an das berüchtigte Haus 87 denkt, liegt falsch: Diesmal mussten die Beamten an einer Adresse einschreiten, die bislang noch nie in den Fokus der Polizei geraten war. Umso empörter, aber auch verängstigter reagierten die Nachbarn auf die Umtriebe in der Wohnung im dritten Stock. Sie berichteten von zahlreichen Männerbesuchen zu allen Tages- und Nachtzeiten und von drei bis vier Frauen aus Lateinamerika, denen diese Besuche galten. Sie beschwerten sich auch über lautstark geführte Preisverhandlungen im Stiegenhaus. Aus Angst vor Racheakten und Sachbeschädigungen blieben die Verfasser des Beschwerdebriefes anonym.

Bei der Kontrolle am Montag stießen die Polizeibeamten in der angezeigten Wohnung tatsächlich auf eine Frau aus Lateinamerika. Eine Brasilianerin, die bereits vor drei Jahren als Geheimpros­tituierte die Bekanntschaft der Innsbrucker Polizei gemacht hatte. „Gegen die Frau besteht ein Aufenthaltsverbot, sie hält sich seit 2016 illegal in Tirol auf“, sagt Greil. Wie der Strafamtsleiter erklärt, war die Wohnung am Mitterweg wie im Rotlicht-Milieu üblich ausgestattet: mit Kondomen, Hygienetüchern, Gleitcreme-Tuben und zur Absicherung der Frauen Pfeffersprays in allen Räumen. Die in der Wohnung tätigen Prostituierten hatten ihre Dienstleistungen auf einschlägigen Seiten im Internet angeboten.

Als die Wohnungsbesitzerin von den Umtrieben der Brasilianerinnen erfuhr, hat sie das Mietverhältnis sofort beendet. Das Appartement war nicht das erste Wohnungsbordell, das die Polizei heuer geschlossen hat. Zuletzt versiegelten Beamte im August eine Garçonnière im bereits erwähnten Haus Mitterweg 87. An derselben Adresse sperrte das Strafamt bereits im Juli eine weitere Wohnung zu. Vor drei Wochen klebten die Beamten ein Amtssiegel auf den Eingang eines Erotik-Massagesalons.