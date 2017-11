Von Florian Madl

Innsbruck – Als die Tiroler Tageszeitung Janine Flock in Lake Placid erreicht, entnahm man der Stimme der 28-Jährigen vor allem eines: Erleichterung. „Die Vorbereitung war angesichts der schwierigen Eissituation nicht einfach. Zum Glück gelang es uns, den Schlitten gut einzustellen.“

Erfahrung mit der Bahn hatte die Rumerin, schließlich gewann sie an selber Stelle schon im Vorjahr. Doch die Vizeeuropameisterin gewann mit dem Sieg auf der Olympia-Bahn von 1932 und 1980 ein Stück weit auch die Erkenntnis, dass sie in Sachen Vorbereitung die richtigen Entscheidungen traf. Gestern katapultierte sie sich bereits mit Bahnrekord im ersten Lauf an die Spitze: „Das war etwas, das ich unbedingt wollte“, meinte die zuletzt erblondete Flock zu ihrem Eintrag in die Bahn-Statistik. 54,69 Sekunden. Wie es zu diesem Erfolg kam: „Ich war richtig im Kamikaze-Stil unterwegs.“

Ein treffender Vergleich und ein Stück auch die Vorgabe für den zweiten Lauf, in dem sich die Tirolerin nicht mehr die Butter vom Brot nehmen ließ. Die Nerven hielten, was angesichts der olympischen Herausforderung im Februar 2018 als gelungene Bewährungsprobe gewertet werden darf. Und dass selbst im Überschwang der Gefühle ein Haar in der Suppe zu finden ist, zeugt vom Perfektionismus: „Ich habe in Lauf zwei nicht jede Kurve so erwischt, wie ich das wollte.“ Sie habe den Vorsprung ins Ziel gerettet. Mit der neuntschnellsten Zeit war Flock tatsächlich nicht unter den Besten, aber es sollte am Ende eben doch zum Sieg vor Lokalmatadorin Elisabeth Vathje (CAN/+ 0,26 Sekunden) und Lizzy Yarnold (GBR/+ 0,33) reichen.

Ihr Trainer Michael Grünberger sah es in einer Aussendung wenig später etwas weniger kritisch: „Das war eine Fahrt aus einem Guss – trotz des technischen Fehlers am Start. Das war eine der besten Fahrten von Janine im Weltcup. Die erste Aufgabe ist erfüllt, sie hat gezeigt, dass alles passt und geht jetzt als Weltcupführende in die Saison. Das stimmt uns positiv für die nächsten Aufgaben.“

„Der vierte Weltcupsieg bestätigt meine Leistungen, die ich mir im Sommer erarbeitet habe, das Material haben wir gut hinbekommen. Alles in allem war es einfach eine runde Geschichte hier“, bilanzierte auch Flock am Ende zufrieden. Bereits kommende Woche geht es in Park City (USA) mit dem Weltcup weiter, ehe die Übersee-Tournee auf der Olympia-Bahn von 2010 in Whistler abgeschlossen wird. Reich würden sie selbst Siege dort nicht machen, Einzel­erfolge werden nicht mit Preisgeld honoriert. Das würde es erst am Ende der acht Stationen umfassenden Saison geben: 5000 Euro für den Sieg im Gesamtweltcup ...