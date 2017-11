Von Peter Nindler

Innsbruck – 12,59 Prozent bei der Landtagswahl 2013, 4,5 Prozent in Tirol vor vier Wochen bei der Nationalratswahl. Und mit dem Rausfliegen aus dem Parlament legte sich zugleich ein langer Schatten auf die Regierungsbeteiligung mit der ÖVP und versetzte auch den grünen Hoffnungen auf den Bürgermeistersessel in Innsbruck mit Ex-NR Georg Willi einen argen Dämpfer. Innerhalb weniger Wochen ist die politische Welt der Grünen völlig aus den Fugen geraten. Die Fehlersuche schwappt unwillkürlich vom Bund auf die Länder über. So geht es in der Landesversammlung der Tiroler Grünen in Igls nicht nur um eine Kurskorrektur vor der Landtagswahl im Februar, sondern vor allem um die Personen, die diese Trendwende schaffen sollen.

Als Kurzzeit-Bundessprecherin kämpft die einst unumstrittene Galionsfigur und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe seit der Nationalratswahl mit dem Image der Wahlverliererin. Trotzdem ist sie „überzeugt, dass ich den Grünen bei der Landtagswahl helfen kann, ein gutes Ergebnis einzufahren“. Wie das die rund 250 Delegierten heute einschätzen, bleibt abzuwarten. Der Abschied aus dem Nationalrat nach 30 Jahren und die parteiinterne Bewertung der Koalition mit der Volkspartei in Tirol dürften wohl die relevanten Themen sein.

Deshalb gibt es bereits ein Signal an die Basis, um die bei grünen Parteitagen stets präsente Eigendynamik zumindest in geordnete Bahnen zu lenken. Die Grün-Aktivisten sollen künftig bei zentralen Wahlkampfthemen mitent- scheiden können. „Fehler wurden auf struktureller, strategischer und taktischer Ebene gemacht. Darüber hinaus wurde es über die Jahre verabsäumt, die Basis in die Wahlkampfausgestaltung entscheidend einzubeziehen“, heißt es in dem Leitantrag. Ziel ist es, dass bis Jahresende gemeinsam mit allen Bezirken die zentralen grünen Forderungen festgelegt werden, „die uns im Wahlkampf ein starkes Profil geben, die wir mit klarer Kante kommunizieren“.

Nichtsdestoweniger werden Kampfabstimmungen um die wichtigen Plätze auf der Landesliste erwartet. Dass Felipe mit Mitbewerbern zu rechnen hat, ist unwahrscheinlich. Streichungen würden Felipe allerdings schwächen und wären ein weiterer Klotz am Bein der Spitzenkandidatin. Klubchef Gebi Mair erhält hingegen sehr wohl Konkurrenz. Lebenshilfe-Betriebsratsobmann Helmut Deutinger möchte gegen Mair antreten. Eines macht der Klubchef, der auch Bezirksspitzenkandidat in Innsbruck ist, schon vor der Landesversammlung klar: „Wir wollen bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis einfahren, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Sollte uns das nicht gelingen, werde ich selbstverständlich die Konsequenzen daraus ziehen.“

Dahinter kandidiert LA Gabi Fischer mit guten Chancen auf Platz drei, während Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig mit Michael Mingler (Rum) ebenfalls Konkurrenz bekommt. Der Ruf nach personeller Erneuerung könnte ihn treffen. Mit der Vomperin Stephanie Jicha bewirbt sich auf dem fünften Listenplatz auch ein neues Gesicht.

Sozial-LR Christine Baur hat schon vor dem Parteitag ihr Ausscheiden aus der Politik angekündigt, zuletzt verzichtete gleichsam der Land­ecker Abgeordnete Ahmet Demir. Sowohl Baur als auch Demir hätten keine Chance mehr auf einen vorderen Platz auf der Landesliste gehabt.

Naturgemäß mit Argusaugen beobachtet der Koalitionspartner ÖVP die Vorgänge bei den Grünen. Die Zusammenarbeit mit ihnen beruht vor allem auf der Achse Felipe und Mair. Ein Umsturz durch die grüne Basis hätte zwar keine großen Auswirkungen mehr auf die bestehende Regierungsarbeit, weil die Legislaturperiode ohnehin endet. Doch sehr wohl auf den Wahlkampf und die künftige Regierungsbildung. Unabhängig davon kann sich die ÖVP nach dem grünen Parteitag bereits auf Kontroversen einstellen. Die harmonischen Zeiten in der Koalition sind beendet, denn so oder so: Die Grünen werden in den Wahlkampfmodus wechseln und jetzt überwiegend ihr eigenes Profil schärfen. Das gelingt nur, wenn sie in einigen Fragen auf Distanz zur VP gehen.