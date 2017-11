Von Marco Witting

Innsbruck – Herbstferien? Manche hatten sie heuer. Andere nicht. Sehr zum Ärger speziell jener Eltern, die Kinder in verschiedenen Schulen haben. Im kommenden Jahr wird es in Tirol wohl einheitliche Ferien im Herbst geben. Das liegt an einer günstigen Konstellation der Tage zwischen Nationalfeiertag und Allerheiligen. Und an Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP), die auf die in den vergangenen Jahren durchaus umstrittene so genannte Neun-Tage-Regelung verzichtet. Palfrader hofft außerdem, dass es mit einem neuen Ressortchef im Bildungsministerium in Wien einheitliche Herbstferien geben wird.

Maximal neun Tage am Stück, so pochte im Vorjahr der Landesschulrat auf die gültige Regelung, durfte zuletzt durch Feiertage und schulautonome Tage der Unterricht ausgesetzt werden. Aus pädagogischen Gründen, wie es damals hieß. Zum Ärger von einigen Schulen und Eltern. Im kommenden Jahr trifft es sich nun, dass mit drei schulautonomen Tagen, die Eltern und Direktion gemeinsam festlegen können, vom 26. Oktober bis inklusive 4. November insgesamt zehn freie Tage für Schüler und Lehrer entstehen. Palfrader wurde darauf schon „da und dort aufmerksam“ gemacht, wie sie erklärt. Sie spricht von einer „besonderen Konstellation“ und: „Wir werden das natürlich genehmigen. Es wäre ja unsinnig, das nicht zuzulassen.“ Es bedürfe noch einiger Abstimmungen dazu, aber dann werde es eine Information seitens des Landesschulrats geben. Natürlich müssen die schulautonomen Tage von den einzelnen Schulgemeinschaftsausschüssen noch so festgelegt werden.

Generelle und einheitliche Herbstferien, das wünscht sich Palfrader als Landesschulratspräsidentin „nach wie vor“. Man habe schon jetzt darauf gedrängt, dass es eine Abstimmung innerhalb der einzelnen Regionen zwischen den Schulen gibt. Palfrader hofft, dass in der künftigen Regierung und mit einem neuen Bildungsminister eine einheitliche Ferienregelung für den Herbst gelingen wird. Denn, so Palfrader: „Mir wird immer wieder von allen Seiten gesagt, dass dies gewünscht ist. An uns liegt es nicht.“