Innsbruck – Der Winter ist in Tirol angekommen. Schon in der Nacht auf Dienstag lag der Kältepol Österreichs in Tannheim bei -10,2 Grad. In Seefeld wurden -8,4 Grad gemessen. Und es wird noch kälter: Die kommende Nacht wird laut dem Wetterdienst Ubimet die bislang kälteste Nacht des Herbstes. Bis zu -15 Grad sind demnach in höher gelegenen Alpentälern Tirols möglich. Die kommenden Tage bringen typisches Novemberwetter mit Temperaturen, die der Jahreszeit entsprechen.

Im Laufe des Dienstags lösen sich auch die letzten Wolken über Tirol auf. Trotz Sonnenschein bleibt es aber kalt: Mehr als 0 bis 6 Grad werden nicht erreicht. Klarer Himmel und nur wenig Wind lassen es dann in der Nacht stark abkühlen. In ganz Österreich ist zum ersten Mal in diesem Herbst verbreitet mit Frost zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen Mittwochfrüh meist bei -2 bis -12 Grad. „Die Kältepole werden in Tirol das Tannheimer Tal, der Raum Seefeld und das Defereggental sein, in Salzburg wird es im Lungau am kältesten“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

-27 Grad: St. Jakob im Defereggen hält Österreich-Rekord

Aber auch in den in diesem Herbst bislang frostfreien Regionen wie dem Donauraum, im östlichen Flachland sowie im Nordburgenland wird es ziemlich kalt. Hier gehen die Temperaturen oft auf -1 bis -5 Grad zurück. „Damit ist es nun auch im Flachland allerhöchste Zeit, empfindliche Pflanzen einzuwintern oder zu schützen und den Eiskratzer griffbereit zu haben“, rät Spatzierer. Einzig die Wiener Innenstadt und ein Teil Niederösterreichs bleiben von der ersten Frostnacht verschont.

Ungewöhnlich ist die Kälte im November jedoch nicht. Vor genau einem Jahr wurden in St. Jakob im Defereggen -14,2 Grad gemessen. 2015 bibberte das Tannheimer Tal am 24. November bei -16 Grad. Aber es geht in Tirol auch noch kälter: Den Österreichrekord bei den Minus-Temperaturen hält St. Jakob im Defereggen: Am 24. und 25. November 1975 wurden in der Früh je -27 Grad gemessen.

Sonnige Woche, Neuschnee am Samstag

Bis zum Wochenende prognostizieren die Ubimet-Meteorologen für Tirol viel Sonnenschein. Dabei klettert das Quecksilber tagsüber auf 0 bis 9 Grad. Am Freitag ziehen dann wieder Wolken auf. Wie es derzeit aussieht, wird der Samstag eher verregnet – und es könnte auch wieder bis in die Täler schneien. (TT.com)