Von Marco Witting

Innsbruck – Die Standln stehen. Der Countdown läuft. Und auch beim Thema Sicherheit ist man bei den heimischen Christkindlmärkten in der Zielgeraden. Wenn es heute am Innsbrucker Marktplatz und in der Altstadt losgeht, dann sind der Eröffnung einige Sitzungen rund um bauliche Maßnahmen zum Schutz der Besucher vorausgegangen – die TT berichtete bereits.

Das Schlagwort hieß dabei „mobile Barrieren“, wie Elmar Rizzoli, für Sicherheit und Veranstaltungen zuständiger Amtsvorstand der Stadt Innsbruck, erklärte. Ganz in die Details der Planungen und Überlegungen will man seitens der Verantwortlichen gegenüber der Öffentlichkeit ohnehin nicht gehen. Klar ist: „Die Maßnahmen müssen natürlich die entsprechende Wirkung erzielen“, wie Rizzoli es nannte. Sprich: ein Fahrzeug von einer möglichen Einfahrt abhalten können.

Dazu wurden am Innsbrucker Marktplatz mittlerweile insgesamt fünf Betonblöcke herangekarrt und aufgestellt. Veranstalter Christian Mark sagt dazu: „Für uns ist das absolut in Ordnung. Ganz besonders wenn es der Sicherheit und dem Sicherheitsgefühl dient.“ Die Betonblöcke würden niemandem schaden und sollen auch noch mit Holz optisch verkleidet und mit dem einen oder anderen Christbaum verziert werden. Das soll in den kommenden Tagen passieren.

Und auch das Konzept für die Sicherheit des Christkindlmarktes in der Altstadt steht mittlerweile. „Das wird in Kürze ebenfalls aufgebaut“, sagt Rizzoli. Hier wird es aber ein etwas anderes System geben. Denn: Die Herausforderung für die einzelnen Märkte lag auch darin, dass es unterschiedliche Anforderungen gab. Was etwa auch die Zufahrten betrifft. Schon vorher hatte die Tiroler Polizei klargemacht, dass es derzeit keine Terrordrohungen gibt. Das System von Pollern, wie es etwa auch in Wien umgesetzt wurde, wäre übrigens weitaus teurer und umfangreicher gewesen, heißt es in Innsbruck. Die jetzt gesetzten Maßnahmen sind hier nur für die Dauer der Märkte.