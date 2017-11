Innsbruck, Fügen – Ein letztlich doch nicht so gut geplanter Raubüberfall könnte einem Duo – es gilt die Unschuldsvermutung – nun überaus teuer kommen. Bis zu 15 Jahre Gefängnis drohen im Fall eines Schuldspruchs.

Im Juli betrat in Fügen kurz vor Mittag ein Maskierter ein Schmuckgeschäft, drückte der Inhaberin einen Revolver an den Hals und forderte Geld sowie Gold. Nachdem die Bedrohte auch noch den Tresor öffnen musste, wollte sie der Räuber fesseln. Da dies misslungen war, traktierte der Vermummte die Frau so lange mit Faustschlägen, bis sie bewusstlos und massiv verletzt zusammensackte.

Schulden als Motiv

Ein äußerst brutales Raubszenario, für das die Staatsanwaltschaft Innsbruck zwei innerhalb kurzer Zeit ausgeforschte Bosnier (27, 34) verantwortlich macht. Laut Anklagebehörde sollen Schulden Motiv für den Raubkomplott gewesen sein. Dabei hätte der 34-jährige Bosnier den Überfall nur begangen, um damit endlich seine Schulden beim 27-Jährigen loszuwerden. Fortan verlief die Vorbereitung des Raubüberfalls arbeitsteilig. So buchten beide vor der Tat einen Flug nach Bosnien und hoben bereits ein Loch aus, um später die Beute zu vergraben. Weiters kauften sie laut Anklage einen Gas-Schreckschuss-Revolver mit Munition und ein Kleinmotorrad als Fluchtfahrzeug.

Am 14. Juli parkte der 27-Jährige sein Auto dann in der Nähe des Tatortes, während der Schuldner mit dem Kleinmotorrad zum Schmuckgeschäft fuhr. Dort zog er sich ein Halstuch über die Nase und beging den brutalen Überfall. Dem Schöffensenat am Landesgericht wird am Freitag der erfahrene Strafrichter Günther Böhler vorsitzen. (fell)