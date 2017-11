Wien – Zuletzt wurde in der SPÖ laut darüber spekuliert, Marion Knapp als Klubdirektorin abzulösen. Kritik an ihrer Arbeit machte sich breit. Daraus wird nun aber nichts. Knapp, Frau des früheren Klubobmanns Josef Cap, bleibt in ihrer Funktion. Allerdings nicht mehr lange allein. Wenn ein neuer Kanzler auf dem Ballhausplatz regiert, wird Knapp ein zweiter Klubdirektor zur Seite gestellt. Dann übersiedelt Christopher Berka, der bisherige Kabinettschef von Bundeskanzler Christian Kern, in den Parlamentsklub. Er folgte im Kabinett auf Maria Maltschnig, als diese die Leitung der SPÖ-Akademie, des Renner-Instituts, übernahm. Der gelernte Volkswirt war wie Maltschnig für die kritische Sektion 8 der Wiener SPÖ aktiv. Und wie geht es weiter, wenn Andreas Schieder, der jetzige geschäftsführende Klubobmann, nach einer erfolgreichen Kampfabstimmung in das Wiener Rathaus wechselt? Wer soll dann den Parlamentsklub managen? SPÖ-Vorsitzender Kern favorisiert den bisherigen Kanzleramtsminister Thomas Drozda. Doch Drozda fehlt die Erfahrung der parlamentarischen Arbeit. Also ist möglich, dass Drozda als Geschäftsführer in die Parteizentrale wechselt. Im Klub könnte Kai Jan Krainer als Fraktionschef zum Zug kommen. Chancen kann sich auch die ehemalige Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek ausrechnen. Gesucht wird noch nach einer neuen Aufgabe für die populäre Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner.