Von Judith Sam

Ischgl — „Ups, ich habe ein Problem" — postete Andrea Berg auf Facebook. Die Schlagerkönigin sollte am selben Abend in Ischgl die Saison einläuten und in Frankfurt die Schlagernacht besuchen. Ein zu enger Terminplan. Die Wahl der 51-Jährigen fiel auf Ischgl — weil sie die Tiroler Berge so liebt: „Ich war schon öfter privat in Ischgl, werde heuer aber nicht Ski fahren, weil ich mir letztes Jahr das Bein gebrochen habe — allerdings auf der Bühne."

Die 20.000 Opening-Besucher, von denen viele beim „Top of the Mountain"-Konzert am Konzertgelände nahe der Talstation der Silvrettaseilbahn feierten, dankten ihr für diesen Entschluss. „Ich liebe Schlager", schwärmte Marco Pittner aus Bozen, der mit vier Freunden — alle in roten Andrea-Berg-Perücken — seinen Junggesellenabschied feierte. Ischgl sei für ihn das Schlager-Schlaraffenland: „Wir werden auch zu Helene Fischer zum Saisons-Closing wieder kommen." Kein Wunder, dass Ischgl nahezu ausgebucht war.

Doch nicht nur musikalisch wird rund um die Idalp viel geboten. Die Palinkopfbahn in der Silvretta Arena wurde heuer für zwölf Millionen Euro errichtet, der neue Speichersee, mit einem Fassungsvermögen von 60.000 Kubikmetern, ist einer der Garanten, dass 85 Prozent des Skigebiets künstlich beschneit werden können. Diesbezüglich musste man sich aber keine Sorgen machen — die präparierte Piste führte bis in den Ort.