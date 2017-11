Innsbruck – Sonnig und mild geht die Woche zu Ende. Doch am Samstag stellt sich das Wetter um, mit den Temperaturen geht es wieder rapide bergab. In der Nacht auf Sonntag sinkt die Schneefallgrenze wieder bis in die Täler.

Die Sonne und der Föhn treiben am Freitag die Temperaturen noch einmal nach oben. Örtlich sind laut Wetterdienst Ubimet bis zu 17 Grad möglich. Auf 1500 Metern können es bis zu 10 Grad werden, denn auf den Bergen scheint die Sonne fast ungehindert. Deutlich kälter – maximal 4 bis 9 Grad – bleibt es in den Tälern und Becken, in denen sich zäher Nebel hält.

Doch am Samstag erreicht eine Kaltfront mit Regen- und Schneeschauern Vorarlberg und gleichzeitig bildet sich ein Tief über Oberitalien. Über ganz Österreich breiten sich bis zum Abend Regenwolken aus. „Im Bergland, vor allem aber in Osttirol, Kärnten, im Lungau und in der südwestlichen Steiermark kann es ab dem Nachmittag sogar richtiggehend schütten“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Schneefallgrenze sinkt bis in die Täler

Auch auf den Bergen regnet es zuerst, im Laufe des Tages wird es dann aber oberhalb von 700 bis 1000 Metern zunehmend winterlich. Der Föhn bricht zusammen. Die Höchsttemperaturen vor der Kaltfront liegen bei 5 bis 10 Grad.

In der Nacht sinkt die Schnefallgrenze zwar bis in die Täler, aber Regen- und Schneefall lassen rasch nach. Nichtsdestotrotz wird der Sonntag kalt und windig. Entlang der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins südliche Niederösterreich und im Norden der Steiermark hänge dichte Wolken, ab und zu ziehen Schneeschauer durch. Nur von Osttirol bis ins Südburgenland lässt sich die Sonne öfter sehen.

Mehr als 2 bis 7 Grad sind im lebhaften, kalten Westwind nicht mehr drin. „In manchen Tälern ist es damit fast 15 Grad kälter als am Vortag“, sagt Spatzierer. Noch kälter wird es auf den Bergen. In 1500 Metern werden nur noch -8 bis -5 Grad erreicht und in 2000 Metern nur -12 bis -10 Grad. Richtig strengen Frost gibt es im Hochgebirge: In 3000 Metern kommen die Temperaturen nicht mehr über eisige -17 Grad hinaus.

Wechselhafter Wochenstart

Nach derzeitigen Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) stehen die Chancen auf einen sonnigen Montag in Tirol nicht schlecht, auch wenn immer wieder Wolken durchziehen. Doch schon am Dienstag legt sich von Nodwesten her die nächste dicke Wolkendecke über Österreich. Abends beginnt es zu regnen, oberhalb von 800 Metern schneit es. (TT.com)