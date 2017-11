Von Alex Gruber

Innsbruck — Haie-Coach Rob Pallin ist ein kommunikativer Mensch. Aber nach der 2:4-Heimniederlage gegen den KAC am Freitag war ihm die Lust zum Reden vor dem Match in Znojmo vergangen. Verständlicherweise.

Am Sonntagabend beorderte Pallin Rene Swette in den Kasten, stellte Morten Poulsen wieder an die Seite von Andrew Yogan und Andrew Clark und ließ in Angriffsreihe drei Mitch Wahl neben Ondrej Sedivy und Fabio Schramm werken.

Der Beginn in Tschechien war denkbar schlecht. Nach 62 Sekunden führten die Hausherren, die Haie fanden durch den ersten Saisontreffer von Lubomir Stach eine ebenso schnelle Antwort. Ein Spiel, das sich im ersten Drittel wiederholen sollte. Den Znojmo ging immer wieder in Front (2:1, 3:2) und die Haie glichen mit großer Moral ebenso oft aus. Neben Stach traf auch Sedivy bei seinem Exklub. Das Aufbäumen war trotz der drei Niederlagen in Serie bei nur zwei Siegen in den letzten neun Spielen bemerkenswert. Vor der ersten Pausensirene musste man in Unterzahl aber einen neuerlichen Rückstand (3:4) hinnehmen.

Im Mitteldrittel stand bei Znojmo ein neuer Mann im Tor — Tomas Halasz war für Marek Schwarz gekommen. Die Torflut riss ab. Aber die Innsbrucker gaben nicht auf und glichen durch Andrew Clark zum vierten Mal aus. Um erneut kurz vor Drittelende zum fünften Mal in Rückstand zu geraten. Drei Minuten vor Match-Ende sicherte der zweite Treffer von Hunter Bishop doch noch einen Punkt. Denn das folgende Penaltyschießen ging dann verloren.

„Wenn man fünfmal in ein Match zurückkommt, muss die Moral in der Mannschaft passen", beobachtete Vorstand Nobert Ried das Match am Computer: „Wir haben auswärts zumindest einen Punkt mitgenommen. Klar, dass momentan die Leichtigkeit fehlt. Da müssen wir jetzt durch — ohne Panik."

Das Gerücht über eine mögliche Rückkehr des zuletzt vertragslosen Ex-Hais Mario Lamoureux hat sich in Luft aufgelöst — der amerikanische Angreifer mit körperbetontem Spiel hat in der Schweiz beim EHC Winterthur unterschrieben. Die Haie müssen mit bestehendem Material wieder in die Erfolgsspur finden.