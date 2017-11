Von Verena Langegger

Innsbruck – Die Erfolgsgeschichte des Bitcoins scheint weiterzugehen. Montagmorgen entwickelte sich der Kurs in Richtung der Marke von 10.000 US-Dollar. Zeitweise stieg der Bitcoin je nach Handelsplattform auf über 9700 Dollar, also umgerechnet 8167 Euro. Im Vergleich zum Freitag ist das ein Kursgewinn von immerhin fast 18 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert eines Bitcoins überhaupt verzehnfacht. Auch in Tirol werden Bitcoins gehandelt. Ein Tiroler hatte vergangene Woche allerdings kein Glück mit der virtuellen Währung, er meldete seinen Laptop in einem öffentlichen Netzwerk an, worauf von Unbekannten auf sein so genanntes „Bitcoin Wallet“ – seine virtuelle Geldbörse, die meist am Laptop gespeichert ist – zugegriffen und die Bitcoins transferiert wurden. Von wem, kann nicht nachvollzogen werden, die Daten sind ano­nymisiert.

Um im Internet tatsächlich sicher unterwegs zu sein, müsse auf die Passwörter, die im Internet verwendet werden, gut aufgepasst werden, erklärt IT-Experte Christoph Holz, selbst Besitzer von Bitcoins und Obmann der Fachgruppe UBIT in der Wirtschaftskammer Tirol. „E-Mails sind meist uninteressant, aber bei Bitcoin geht es derzeit um viel Geld.“ Deshalb hat sich Holz etwa die Hälfte seiner Codes in einem Chip implantieren lassen.

Ein Zettel mit den wichtigsten Codes und Passwörtern, die in einem Safe versperrt werden, tut es aber wohl auch. Codes? Implantate? Virtuelle Währung? Das klingt nach Science Fiction, Holz beruhigt: „Währung ist immer eine Erfindung. Auch die Sumerer haben im zweiten Jahrtausend vor Christus eine Form von Geld erfunden. Und jetzt braucht das Internet als Ort der Information ein Bezahlsystem.“

Wer Bitcoins hat, könne sich die Bank und damit die Bankgebühren sparen, denn über eine Zahlenkombination, die so genannte Blockchain, können Geldgeschäfte getätigt werden, transparent und nachvollziehbar für alle, die das System nutzen. „Das Bankkonto ist also nicht auf der Bank, sondern direkt am Laptop“, erklärt Holz. Oder am Handy, in Zürich kann sogar im Kaffeehaus mit Bitcoin bezahlt werden. Das funktioniert dann mit einem QR-Code an der Kasse. Klingt eigentlich nicht allzu kompliziert, eine gewisse Affinität zur digitalen Welt vorausgesetzt. Haptische Menschen, die ihre Münzen und Scheine lieber erst angreifen, bevor sie ausgegeben werden, dürften mit virtuellen Geldbörsen wenig Freude haben. Kriminelle könnten angelockt werden, eine Durchführung sei aber schwierig. Denn im Gegensatz zu Bargeld könnten die Transaktionen von Kryptowährungen eben permanent nachvollzogen werden. Regulierungen gebe es aber – wie bei allen neuen Technologien – noch kaum.

Genau davor und vor fehlender Stabilität der Cyber-Währung warnt Österreichs Notenbankchef Ewald Nowotny. Er wolle Menschen wissen lassen, worauf sie sich einlassen. Bitcoins seien ein „Spekulationsobjekt“. Es gebe keine Kapitalkontrollen, alles basiere rein auf dem Prinzip Angebot und Nachfrage. Einziger Fixpunkt: Bis 2130 sollen – laut Berechnungen eines Algorithmus – höchsten 21 Mio. Bitcoins im Umlauf sein.