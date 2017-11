Wien – Manfred Ainedter, Anwalt des angeklagten Karl-Heinz Grasser, war in Fahrt. Er präsentierte ein Gutachten zum medialen Umgang mit der Causa. Der deutsche Anwalt Ralf Höcker wirft den Medien „Vorverurteilung“ und „Rufmord“ vor. Zugleich nahm Ainedter den Fahrplan des Obersten Gerichtshofs zur Zuständigkeitsprüfung für den mitangeklagten Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics für einen Rundumschlag zum Anlass. Es sei „unfassbar“, dass bis knapp vor Prozessbeginn offenbleibe, ob sein Mandant am 12. Dezember überhaupt auf der Anklagebank Platz nehmen muss. Ein „neuer Höhepunkt in der Pleiten-, Pech- und Pannenserie“. Es geht darum, ob ein neuer Richter bestellt wird. Auf der OGH-Homepage wird die Rechtsfrage erläutert: „Mit beim Landesgericht eingebrachter Anklageschrift wird Karl P. und Ronald L. jeweils ein von der Staatsanwaltschaft als Verbrechen der Untreue subsumiertes Verhalten zur Last gelegt. Im April 2016 verfügte das Landesgericht die Ausscheidung des Verfahrens gegen P. wegen Verhandlungsunfähigkeit. Nachdem der vom Schöffengericht gefällte Schuldspruch des Ronald L. mit Urteil des Obersten Gerichtshofs aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Landesgericht verwiesen sowie das Verfahren gegen Karl P. (wegen wiedererlangter Verhandlungsfähigkeit) fortgesetzt worden war, verfügte die Vorsitzende des Schöffengerichts die Übermittlung des Aktes an die Einlaufstelle zur Neuzuteilung hinsichtlich des Angeklagten L. (TT)