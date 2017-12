Von Tamara Stocker

Innsbruck — Er nimmt Spielzeuge genau unter die Lupe und Millionen Menschen schauen zu. Der sechsjährige Ryan generiert aber nicht nur Klicks, sondern scheffelt damit auch ordentlich Geld auf sein Konto. Genaugenommen 9,4 Millionen Euro in einem Jahr. Damit zählt er laut dem US-Magazin „Forbes" zu den bestverdienenden YouTubern 2017.

Die zehn reichsten YouTube-Stars sind heuer insgesamt 107 Millionen Euro schwer (2016: 59 Mio.). Die Verdienstspitze nimmt der Brite Daniel Middleton mit seinem Kanal DanTDM ein. 14,5 Millionen Euro, so viel wie noch niemand seit der ersten Aufzeichnung 2015, hat der 26-Jährige in den vergangenen zwölf Monaten verdient.

Männer dominieren Top Ten

Damit hat er erstmals den Schweden PewDiePie vom Thron gestoßen. Der Abo-König, 58 Millionen Menschen folgen seinem Kanal, leistete sich in diesem Jahr einige Fehltritte, darunter rassistische und antisemitische Äußerungen. Das kostete ihn nicht nur wichtige Vertragspartner wie Disney, sondern auch 20 Prozent seiner Einnahmen. Mehr als der sechste Platz war somit im diesjährigen Ranking nicht drin.

Sowohl DanTDM als auch PewDiePie sind sogenannte „Gamer" und mit Videos zu Computerspielen berühmt geworden. In den Top Ten sind aber auch Videoblogger (kurz: Vlogger) oder Comedians vertreten, wie etwa die Kanadierin Lilly Singh. Die 29-Jährige ist im übrigen die einzige Frau in den oberen zehn Rängen. Sie verdiente 2017 rund neun Millionen Euro.

Youngstar Ryan: Fast täglich ein neues Video

Der Platz vor ihr gehört dem Spielzeug-Tester Ryan, der mit seinen sechs Jahren mit Abstand der jüngste YouTuber auf der Liste ist. Gestartet hat er seine Karriere im zarten alter von vier Jahren, die Geschicke leiten derzeit noch seine Eltern. Sein Kanal „Ryan ToysReview" zählt derzeit 10 Millionen Abonnements, die rund 870 Videos wurden mehr als 16 Milliarden Mal aufgerufen.

Das erfolgreichste lud er im Juli 2015 hoch — 800 Millionen Aufrufe zählt sein Clip, in dem er ein riesiges Überraschungsei mit 100 Spielzeugen rund um den Pixar-Film „Cars" öffnete und testete. Seither ging es für den Sechsjährigen steil nach oben, sein Kanal war 40 Wochen in Folge einer der meistgesehenen in den USA und zeitweise sogar erfolgreicher als jener von Justin Bieber. Viele Marken, wie etwa McDonalds oder Fisher Price, reißen sich mittlerweile um Produktplatzierungen in seinen Videos.

Eltern kontern Kritik

Wie seine älteren Kollegen verdient Ryan sein Geld mit Werbung, die vor seinen Videos abgespielt wird. Derweil werden sowohl Kanal als auch seine Einnahmen noch von seinen Eltern verwaltet, die für den Erfolg ihres Sohnes auch ihr eigenes Leben umgekrempelt haben. Ihre Jobs haben sie an den Nagel gehangen; während der Erstklässler die Schulbank drückt, beschäftigen sie sich mit dem Bearbeiten und Schneiden der Videos. Manchmal sind sie aber auch selbst in den Videos zu sehen.

Kritische Stimmen, sie würden ihrem Sohn zu viel zumuten und ihm die Kindheit stehlen, seien sie gewohnt. Der Kanal sei jedenfalls Ryans Idee gewesen, erzählt seine Mutter der „Washington Post": „Ryan hat früher selbst gerne Spielzeug-Videos auf YouTube angeschaut. Irgendwann hat er mich gefragt, warum keine Videos von ihm dort zu sehen sind. Da haben wir beschlossen — klar, das können wir auch." Die Vorwürfe anderer Eltern wolle sie nicht auf sich sitzen lassen. „Wenn er keine Lust mehr hat, hören wir auf", sagt sie. Noch scheint es dem Bub jedenfalls Spaß zu machen, die Freude am Spielzeug-Testen ist ihm anzusehen. Was er allerdings irgendwann mit dem Batzen Geld anfängt, bleibt abzuwarten. Spielzeug hat er jedenfalls genug...