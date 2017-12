Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Am Tag ihrer Abschlussuntersuchung in der Innsbrucker Klinik weiß Mary noch nicht, dass für sie die letzte Woche in Tirol angebrochen ist. Gerade hat die behandelnde Ärztin zufrieden festgestellt, dass die Wunden gut verheilt sind, jetzt hüpft Mary aufgeweckt den Gang entlang. An einer Wand bleibt sie kurz stehen und lacht, als sie dort Fotos von jenen Krankenschwestern entdeckt, die sie während ihrer Zeit auf der Station betreut haben. Denn Mary ist an jenem Montag auch hier, um auf Wiedersehen zu sagen.

„Wir wollen, dass sie die Zeit noch voll genießen kann“, sagt Elisabeth Cerwenka. Der Wörglerin ist der Schmerz beim Gedanken an den Abschied deutlich ins Gesicht geschrieben. „Aber wir haben ja gewusst, dass dieser Tag kommen wird“, versucht sie sich zu trösten. Elisabeth Cerwenka war es, die, getragen von einer Welle der Hilfsbereitschaft und mit Unterstützung vieler kleiner und einiger großer Spender, Mary von Ghana nach Tirol geholt hat. Um ihr hier eine wichtige Operation zu ermöglichen. Als Dreijährige war das Mädchen beim Spielen einer offenen Feuerstelle zu nahe gekommen und hatte schwerste Verbrennungen erlitten. Wegen der schlechten medizinischen Versorgung in dem westafrikanischen Land bildeten sich große Narben im Bereich des Unterbauches, die das Kind in der Bewegungsfreiheit massiv einschränkten. Der Schmerz war von da an Marys täglicher Begleiter.

„Mary ist da“, freuen sich die Krankenschwestern, als die Kleine plötzlich mit einem frechen Grinsen und einer Portion gespielter Schüchternheit vor der großen Scheibe des Stationszimmers auftaucht. Einen Monat lang – von Anfang September bis Anfang Oktober – war die Station das Zuhause von Mary. Es war eine Zeit des Hoffens und Bangens, mit Schmerzen nach einer kräftezehrenden zweieinhalbstündigen Operation. Und viele Tage der Langeweile. Denn die Wunden sollten Zeit und Ruhe haben, um zu heilen. Jetzt deutet Mary auf die Türe jenes Zimmers, in dem sie gemeinsam mit ihrer Mutter Abigail so viel Geduld beweisen musste. Und als wollte sie sich nicht nur von den Menschen, sondern auch von den Räumen verabschieden, öffnet sie die Türe zu dem unbelegten Zimmer und inspiziert es gemeinsam mit den Krankenschwestern Martina und Eva. Mary lacht, deutet auf ihr ehemaliges Bett erinnert sich, schaut ein letztes Mal aus dem großen Fenster hinaus auf die verschneiten Berge und hinunter auf die belebte Straße.

Nach ihrer Entlassung im Oktober wurde schnell klar, dass diese Operation das Leben von Mary für immer verändert hat. Das schüchterne vierjährige Mädchen, das sich die meiste Zeit von ihrer Mutter umhertragen lassen musste und meist verlegen auf den Boden starrte, war Vergangenheit. Mary feierte in Tirol ihren fünften Geburtstag, baute ihren ersten Schneemann, erlebte die Freuden eines Rodelausflugs. Und sie entdeckte auf den Spielplätzen eine längst vergessene Bewegungsfreiheit ohne Schmerzen wieder. In Mariastein besuchte „die kleine Mary“, wie sie von wildfremden Menschen auf der Straße immer wieder angesprochen wurde, den Kindergarten, schloss Freundschaften und begann sich auf Englisch und Deutsch zu verständigen.

Am Freitag geht es für Mary zurück nach Ghana. Doch nicht zurück in ihr altes Leben. Mit Einverständnis ihrer Eltern soll sie nicht mehr in der ärmlichen Buschsiedlung leben, sondern in das nächste Dorf zu einer Pflegefamilie kommen, wo die Frau des Hauses Hebamme und medizinisch geschult ist. Denn die Narben müssen weiter versorgt werden. Dort kann Mary mit finanzieller Unterstützung aus Österreich auch einen Kindergarten und dann die Schule besuchen. In einem Jahr wird sie für eine Kontrolle zurück nach Tirol kommen. „Das alles ist nur möglich, weil uns so viele Menschen unterstützt haben“, bedankt sich Elisabeth Cerwenka noch einmal speziell auch bei den Leserinnen und Lesern der TT.

Am Ende ihres Abschiedsbesuchs in der Klinik schlendert Mary in Richtung Ausgang. Eine Stationshelferin begleitet sie und legt ihr den Arm auf die Schulter. Dann dreht sich Mary noch einmal, winkt den Schwestern und ruft: „Pfiat di. Danke. Wiedersehen!“