Innsbruck – Im Kampf gegen das illegale Rotlicht-Milieu konnte die Innsbrucker Polizei erneut Erfolge verbuchen. Beamte des Sicherheitsverwaltung sperrten Dienstagabend zwei Geheimbordelle zu. Die verbotenen Etablissements waren als Massagestudios getarnt.

„Wir haben die beiden Betriebe schon seit Längerem im Auge und sie vor ein paar Wochen bereits einmal kontrolliert“, erzählt Polizeijurist Philipp Raffl. Schon damals war klar, dass es sich bei den Massagestudios in der Amraser Straße und Grassmayerstraße um getarnte Bordelle handelt. Die Konsequenz: Die Beamten der Sicherheitsverwaltung (Landespolizeidirektion) drohten die Schließung an.

Allerdings blieben die Drohungen ohne Wirkung. Das zeigte sich bei einer neuerlichen Kontrolle am Dienstagabend. Ein Beamter gab sich als Freier aus und erfuhr dabei von den anwesenden „Masseurinnen“, welche Dienstleistungen im Angebot waren. Und diese Dienstleistungen seien eigentlich nur in genehmigten Bordellbetrieben erlaubt, sagt Raffl, ohne ins Detail gehen zu wollen. Zwei „echte“ Freier, die bei den Kontrollen in den Massagestudios angetroffen wurden, bestätigten die illegalen Angebote. Wie die Ermittlungen weiters ergaben, verfügte keine der insgesamt sechs anwesenden Damen über eine Masseur-Ausbildung. Allerdings sind die Frauen teilweise als Prostituierte amtsbekannt. Um die Schließung ihres Massagestudios zu verhindern, gab eine Bulgarin an, dort zu wohnen. Nachforschungen ergaben allerdings, dass das Studio nur ihr Nebenwohnsitz war.

Fazit: Beide Betriebe wurden zugesperrt und versiegelt. (tom)