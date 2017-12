Von Karin Leitner und Michael Sprenger

Wien — Wer hätte je gedacht, dass einer, der den Grünen entstammt, Schwarze und Blaue als Regierende angeloben wird? Im Jahr 2000 musste ein aus der ÖVP kommender als erster Bundespräsident in dieser Republik Vertreter der ÖVP und der FPÖ vereidigen. Thomas Klestil war anzusehen, dass ihm das missfiel. Im Vorfeld hatte er gar zwei Freiheitliche — Hilmar Kabas und Thomas Prinzhorn — als Minister abgelehnt. Und so wird das Mienenspiel von Alexander Van der Bellen am Montag genau beobachtet werden. An dem Tag werden der neue Kanzler und Vizekanzler mit ihren Ministern bei ihm vorstellig. Nach Gelöbnis und Unterschrift amtieren sie; regulär die kommenden fünf Jahre. Schon gestern war ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der Hofburg. Mit Van der Bellen sprach er über den aktuellen Verhandlungsstand.

An der Seite der beiden war Kita, der Hund des Staatsoberhaupts. Dieser ging nach der 45-minütigen Unterredung mit in das Maria-Theresien-Zimmer, wo die Medienvertreter standen. Van der Bellen äußerte sich nicht öffentlich zu dem, was er von den künftigen Koalitionären begehrt. Kurz tat kund: „Wir haben noch intensive Tage vor uns, an denen es um Personalfragen und direkte Demokratie geht." Und: Dem Bundespräsidenten sei „eine pro-europäische Ausrichtung wichtig. Das ist aus meiner Sicht sichergestellt." Ein weiterer Wunsch Van der Bellens: dass das Innen- und das Justizministerium nicht in der Hand einer Partei sind. Das werden sie nicht sein. Das war bereits gestern, vor den finalen Verhandlungen fixiert. Da ging es noch darum, welche Kompetenzen welcher Ressortchef haben soll. Bei der ÖVP auch darum, wer Minister wird. Größtes Problem für Kurz: Frauen zu finden. Er hat ja wissen lassen, dass die Hälfte seines Teams aus solchen bestehen soll. Casinos-Finanzchefin Bettina Glatz-Kremsner, die auch Parteivize ist, hätte er gerne als Finanz- oder Wirtschaftsministerin. Die möchte aber von ihrem Job nicht lassen. Kurz will ihr eine Zusage abringen. Als Lockmittel könnte dienen, die Wirtschaftsagenden in das Finanzressort einzugliedern.

Das wird bei den Schwarzen erwogen. Auch weil das Wirtschaftsressort wichtige Kompetenzen (Forschung, Energie) an das Infrastrukturministerium abgeben muss. Dort wird künftig der Blaue Norbert Hofer das Sagen haben. Weiters überlegt die ÖVP, die Staatsbeteiligungen in einem Ministerium zu bündeln. Die Beteiligungsholding ÖBIB (vormals ÖIAG) liegt in der Kompetenz des Finanzministers, für den Verbund ist der Wirtschaftsminister zuständig, die ÖBB ist im Infrastrukturressort angesiedelt. Auch für das Justiz- und das Familienministerium fahndete Kurz nach Frauen. Etliche wurden gehandelt. Hoch im Kurs für das Justizressort: die ÖVP-nahe Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Eva Marek. Zuletzt sind auch Juliane Bogner-Strauß, Molekularbiologin und steirische Abgeordnete, sowie Henrietta Egerth-Stadlhuber, Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft, als Ministerinnen (für Bildung) im Gespräch gewesen. Mit im Spiel ist auch die Vorarlberger Pädagogin Veronika Marte (Familien). Sie ist seit Juli Stellvertreterin des ÖVP-Chefs. Für die Landwirtschaft genannt wird die niederösterreichische Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner. Damit wäre Andrä Rupprechter als Minister Geschichte. Nicht ausgeschlossen ist, dass die einstige EU-Mandatarin Elisabeth Köstinger Ministerin wird. Obwohl sie erst seit Kurzem Nationalratspräsidentin ist. Als sie nach ihrer Wahl im Hohen Haus gefragt wurde, ob sie an der Spitze der Abgeordneten bleiben werde, sagte sie nicht Ja.

Köstinger könnte Familien-, Umwelt- oder Bildungsministerin werden. Verlässt die Kurz-Intima den Nationalrat, wird Noch-Innenminister Wolfgang Sobotka das dortige Präsidium führen. Für ihn muss ein Job im Bund gefunden werden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner will ihn nicht in Niederösterreich haben. Ein anderer Schwarzer ist seit Längerem für ein Ministeramt gebucht: Der Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel wird Kanzleramtsminister. Der Vertraute von Kurz wäre für Medien und Kultur zuständig. Bei der FPÖ ist die Ressortchef-Kür leichter vonstattengegangen. Das Außenamt besetzen sie mit der Publizistin Karin Kneissl, das Innenministerium mit Generalsekretär Herbert Kickl, das Verkehrsressort mit Hofer. In das Verteidigungsministerium soll der steirische FPÖ-Chef und Bundesheerler Mario Kunasek, in das für Soziales und Gesundheit Ex-Hauptverbandsvizechefin Beate Hartinger.

Petra Steger, die Tochter von Ex-Vizekanzler Norbert Steger, soll Sportstaatssekretärin werden — beheimatet im Vizekanzleramt von Heinz-Christian Strache. Einen Staatssekretär will die ÖVP im fortan blauen Innenministerium platzieren. Am Mittwoch wird sich die neue Regierung dem Parlament präsentieren. Nach den künftigen Ministerratssitzungen werden nicht mehr Kanzler und Vizekanzler vor die Presse treten. Das wird ein Regierungssprecher tun — Peter Launsky-Tieffenthal, Diplomat, bis dato Sektionschef im Außenministerium.