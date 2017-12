Sie wollen die Republik umkrempeln. Aus dem Koalitionsabkommen geht hervor, dass Sie sich dafür zwei Legislaturperioden vornehmen. Handelt es sich bei Türkis-Blau um ein Zehnjahresprojekt?

Sebastian Kurz: Wir haben uns ein Programm gegeben mit Zielen, die wir natürlich in diesen fünf Jahren umsetzen möchten, aber es spricht nichts dagegen, darüber hinaus zusammenzuarbeiten. Der klare Auftrag für Veränderung, den wir von den Wählerinnen und Wählern bekommen haben, ist auf fünf Jahre ausgelegt.

Heinz-Christian Strache: Wir befinden uns in dem Raum, in dem wir die letzten Wochen bei den Koalitionsverhandlungen zugebracht haben. Draußen am Flur hängt ein Artikel über eine Regierung, die nach zwei Tagen zurückgetreten ist. Unser Anspruch ist es, das auf alle Fälle anders zu handhaben. Wir haben uns eine Legislaturperiode vorgenommen, und dann wird die Bevölkerung bewerten, ob sie eine Fortsetzung wünscht oder nicht. Wir werden jeden Tag in Demut daran arbeiten, dass wir in kleinen Schritten in Richtung Berggipfel kommen.

Kurz: Das große Ziel ist jetzt einmal, umzusetzen, was wir angekündigt haben. Wir wollen mehr Sicherheit schaffen, gegen illegale Migration ankämpfen, wir wollen den Wirtschaftsstandort Österreich stärken, um wieder erfolgreicher zu sein, damit Wohlstand bei uns und nicht anderswo auf der Welt geschaffen wird. Wir wollen ein Sozialsystem, das gerechter und treffsicherer ist. Das gilt es umzusetzen. Da wird es auch Gegenwind geben, aber das ist unsere Aufgabe für die nächsten fünf Jahre.

Herr Kurz, Sie sind im ÖVP-Kabinett der Einzige, der bereits in einer Regierung war. Ist Erfahrung in der Spitzenpolitik überbewertet?

Kurz: Im Wahlkampf habe ich angekündigt, dass ich auf Experten setzen werde — und dass es Zeit für Neues ist. Ich habe beide Versprechen eingelöst und ein Team aus Vertrauten und Experten geschaffen. Es sind Menschen an Bord, die in ihren Fachbereichen, an der Universität, im Bildungsbereich, in Top-Management-Funktionen, Erfahrung gesammelt haben; und diese jetzt auch in der Politik einbringen. Ich halte das für einen richtigen Zugang.

Strache: Wir haben selbstverständlich erfahrene Politiker: Norbert Hofer, Herbert Kickl und mich. Uns kann man Erfahrung sicherlich nicht absprechen. Es stimmt, wir sind jetzt auf einer anderen Ebene, nicht mehr in Opposition, sondern in staatspolitischer Verantwortung.

Herr Strache, Karl-Heinz Grasser ist derzeit als prominentes Mitglied von Schwarz-Blau 1 mit einem Korruptionsprozess schwer in der Bredouille. Gibt es Lehren, die Sie aus diesen Entwicklungen ziehen?

Strache: Ja, denn ich habe penibel darauf geachtet, charakterfeste Persönlichkeiten zu nominieren, die seit geraumer Zeit in der Politik Verantwortung tragen. Ich kenne die Persönlichkeiten auch und weiß, wie anständig sie sind. Ich habe nicht auf Quereinsteiger gesetzt. Das ist eine Lehre aus der damaligen Zeit. Zu dem Prozess darf ich nur erinnern, dass ich nicht immer ein gutes Verhältnis zu gewissen Persönlichkeiten hatte. Grasser wäre ja fast ÖVP-Chef geworden, Andreas Khol hat das verhindert. Ich habe politisch mit der genannten Person nie etwas zu tun gehabt.

Heute wird die Regierung angelobt. Es sind Proteste angekündigt. Wie gehen Sie damit um? Und was sagen Sie jenen Leuten, die gegen die vorgesehene Asylpolitik und gegen die Studiengebühren demonstrieren?

Kurz: Wir werden immer mit allen in einen Dialog treten. Wir sind gleichzeitig eine Regierung, die Entscheidungen trifft. Dass diese da und dort auch zu Widerstand führen, ist normal. Gott sei Dank leben wir in einem Land, in dem man demonstrieren darf. Wir erachten das für genauso legitim — so wie es demokratiepolitisch legitim ist, dass die Österreicherinnen und Österreicher unsere beiden Parteien bei der Wahl gestärkt haben.

Strache: Aus der Wahlentscheidung kann man herauslesen, dass es keinen Arbeitsverlängerungsauftrag für Bundeskanzler Kern gab. Dass es manche schlechte Verlierer gibt, ist naheliegend. Demokratie bedeutet, dass es Menschen gibt, die sich eine andere Regierungsform gewünscht hätten — und selbstverständlich ein Demonstrationsrecht haben. Im Sinne von Toleranz und Liberalität sollte das friedlich ablaufen.

Schreiten Sie unterirdisch zur Angelobung?

Strache: Definitiv nicht. Wir werden sicher nicht unterirdisch, sondern mit erhobenem Haupt auch auf der Straße Richtung Hofburg gehen.

Sind die Demonstranten schlechte Verlierer?

Kurz: Ich war als Außenminister in den letzten Jahren viel unterwegs. Ich habe Länder kennen gelernt, in denen es diese Rechte nicht gibt. Wir alle wollen nicht in solchen Ländern leben.

Sie haben eine große Steuerreform in Ihrem Regierungsprogramm. Man weiß nicht, wie sie gegenfinanziert wird. Liegt das daran, dass Sie vor den vier Landtagswahlen 2018 nichts nennen wollen, was weh tun wird?

Kurz: Die Dinge liegen auf dem Tisch. Wir haben einen klaren Fahrplan entwickelt, wie wir 2018 in den Ministerien sparsamer mit dem Steuergeld, mit Förderungen und dem Personal umgehen wollen. Bis März müssen wir ein Doppelbudget für 2018 und 2019 zustande bringen. Das wird die erste große Hauptaufgabe des neuen Finanzministers sein. Wir haben uns für viele Reformvorhaben entschieden, etwa die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger und andere Schritte. Mit vielen Schritten werden wir eine Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen zustande bringen.

Strache: Zwei Bereiche sind von den Einsparungen im Wesentlichen ausgenommen: Bildung und Sicherheit. Bei der Bildung können wir kein Personal reduzieren, und bei der Polizei brauchen wir mehr Planstellen. Wir brauchen einen Familienbonus. Und Personen, die 40 Jahre gearbeitet haben, sollten eine Pension in Höhe von 1200 Euro erhalten. Bis zu einer großen Steuerreform wird es schrittweise gehen. Das hängt von der Konjunktur und Effizienzsteigerungen ab.

Von konkreten Sparerlösen ist wenig zu lesen. Da könnte der gelernte Österreicher sagen: Da sind einige Hämmer verborgen, die wir erst nach den vier Landtagswahlen erfahren.

Strache: Das ist nicht unser Ansatz. Wir sind keine Nulldefizit-Fetischisten. Klar ist auch, wir werden nicht mit neuen Belastungen ansetzen, sondern in der eigenen Struktur sparen.

Kurz: Ich bin jetzt seit sieben Jahren in der Regierung, und mir ist in dieser Zeit fast täglich etwas aufgefallen, wo ich der Meinung bin, hier könnten wir sparsamer sein. Es gibt noch immer Bereiche, wo der Staat mit dem Steuergeld nicht so umgeht, als ob es das eigene Geld wäre. Wenn man Förderungen reduziert oder effizienter einsetzt, wird es auch Gruppen geben, die darüber unglücklich sind. Unser Ziel muss es sein, die Systeme im Land nachhaltig zu sichern. Das System kann nur nachhaltig sein, wenn wir die Steuerlast senken und nicht ständig erhöhen, so wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Herr Strache, Sie sind Anhänger der direkten Demokratie, ziehen aber jetzt eine Schwelle bei 900.000 Unterschriften ein. Warum das?

Strache: Erstmals in der Zweiten Republik haben wir sichergestellt, dass in einem Regierungsprogramm schrittweise die Einführung eines direkt demokratischen Instruments mit verbindlichen Volksabstimmungen möglich wird. Wir wollten die Schwelle bei vier Prozent ansetzen, die ÖVP bei zehn Prozent. Das Instrument zeigt, dass wir keine Angst vor der Bevölkerung haben.

Der Widerstand gegen das Aus für das Rauchverbot ist groß. Hier scheinen diese 900.000 nicht unrealistisch zu sein. Müssen Sie nicht befürchten, dass sich Ihr eigenes Mittel gegen Sie selbst richten könnte — und gegen ein Projekt, das Sie massiv verfolgt haben, so wieder zu Fall gebracht wird?

Strache: Im Gegenteil, denn ich habe keine Angst vor der Bevölkerung. Meine Überzeugung ist bekannt, dass mir in einer Gesellschaft die Selbstbestimmung, Freiheit, Maßnahmen gegen staatliche Bevormundung wichtig sind. Der Nichtraucherschutz soll selbstverständlich gesichert sein, aber es soll genauso auch die freie Wahlmöglichkeit geben. Es wird niemand gezwungen, dorthin zu gehen, wo geraucht wird.

Nun gibt es das Bekenntnis, das Freihandelsabkommen CETA zu ratifizieren — wogegen Sie waren, Herr Strache. Wie erklären Sie den Schwenk Ihrer Basis?

Strache: Was die Betrachtung CETA betrifft, gebe ich Ihnen Recht. Das ist für uns sehr schmerzvoll, denn wir haben hier eine Position vertreten — und wollten unbedingt eine Volksbefragung, auch sicherstellen, wenn es um die Einführung der europäischen Unions-Schiedsgerichte geht, nämlich des Schiedsgerichtshofes. Das war eine rote Linie, aber was wäre die Konsequenz gewesen? Dass die Verhandlungen abgebrochen werden, dass am Ende die Sozialdemokraten als einziger Partner übrig bleiben — oder wir deutsche Verhältnisse haben und am Ende CETA und die Schiedsgerichtshöfe auch kommen. Wir haben andere freiheitliche Inhalte in das Programm hineingebracht, etwa im Bereich Sicherheit und Bekämpfung der illegalen Migration.

CETA ist also das schmerzhafteste Zugeständnis an die ÖVP?

Strache: Absolut.

Das Gespräch für die TT führte Karin Leitner