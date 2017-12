Von Susann Frank

Innsbruck – Klein, aber oho – diese Beschreibung bringt eine Neuheit bei der Vierschanzentournee auf den Punkt. Eine Dose, ähnlich der einer Schuhcreme, rückte kurz vor dem Tourneeauftakt in den Mittelpunkt des Interesses vieler Nationen. Und genau deswegen wird die nur 30,7 Gramm wiegende Dose bei vielen Skispringern ab der Qualifikation übermorgen in Oberstdorf (16.30 Uhr/live ORF eins) hinter der Bindung montiert sein. Das von FIS-Renndirektor Walter Hofer so genannte Tool enthält einen Chip, der wichtige Daten liefert. Daten, die in vielerlei Hinsicht Wettbewerbsvorteile bringen.

Was wird gemessen? Kleinste Details, die für den Zuschauer uninteressant, aber für den Sport maßgeblich sind, wie vertikale und horizontale Absprunggeschwindigkeit, Öffnungs-, Rotations- und Anstellwinkel der Ski beim Flug.

Bisher konnten nur die Deutschen in der technisch sensiblen Sportart auf solche Informationen zurückgreifen. Eben jene Nation, die mit dem Gesamtweltcup-Führenden Richard Freitag und dem -Zweiten Andreas Wellinger erstmals seit den Erfolgen von Sven Hannawald und Martin Schmitt wieder als Top-Favorit in die Tournee startet.

Das führende Institut für Angewandte Trainingswissenschaften (IAT) Leipzig entwickelte vor Jahren eine vielfältige Sprungauswertung. Die Firma Swiss Timing stellte ein solches „Wunderding“ jetzt fertig und gibt es dem Internationalen Ski-Verband FIS an die Hand.

Einer, der aus seiner Trainer-Zeit in Deutschland davon profitierte war der Wörgler Stefan Horngacher. „Für uns Randnationen ist es extrem super, dass wir jetzt die gleichen Daten bekommen“, schwärmte Polens Chefcoach. Auch Österreichs Cheftrainer Heinz Kuttin ist begeistert: „Was da alles für Werte rauskommen: Das ist mega. Für uns selbst wäre eine solche Auswertung unfinanzierbar.“ Zahlen will keiner nennen.

Die Forschung war bisher auch das Sorgenkind von Norwegens Cheftrainer Alex Stöckl. „Da stecken wir noch in den Kinderschuhen. Ich habe im Frühjahr gesagt, dass wir die Arbeit auf Wissenschaft aufbauen müssen“, sagte der St. Johanner.

„Die Biomechaniker am IAT Leipzig haben bestätigt, dass die Gültigkeit dieser Daten gegeben ist“, betonte Renndirektor Hofer. Für den Kärntner ist es „ein weiterer Schritt, um den schwächeren Nationen das Herankommen zu ermöglichen“. Früher hätte man die großen Nationen im Material eingebremst, „aber da sind sie uns gegenüber nicht mehr als ein Jahr im Vorlauf“. Ein dichtes Feld ist erheblich für das Interesse eines großen Marktes. „Wir haben schon seit drei Jahren mehr als neun verschiedene Sieger pro Saison. Das ist für eine kleine Sportart enorm wichtig.“ In Zeiten von Andreas Goldberger oder Hannawald wären es nur fünf Sieger pro Winter gewesen.

Und natürlich denkt Hofer auch an den Zuschauer. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sollen für den Fan interessante Daten im Fernsehen sichtbar werden. „Das Ding misst eine Datenflut, das kann man gar nicht zeigen. Aber es gibt sehr coole Dinge, die für den Zuschauer interessant sind“, erklärte Stöckl – wie der Absprungpunkt am Schanzentisch. Erst einmal sind die Daten für die Teams. Dass die Deutschen mit Cheftrainer Werner Schuster damit einen Wissensvorsprung einbüßen, kommentierte Hofer so: „Das ist eine Momentaufnahme. Vielleicht ist er in drei Jahren froh, das System zu haben.“