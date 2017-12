Innsbruck – Sonne zum Jahresabschluss, dichte Wolken und Schauer am Neujahrstag: Das Wetter wechselt in den kommenden Tagen munter hin und her. „Es werden ein paar turbulente Tage“, sagt Reinhard Prugger von den meteo experts. Vor allem in den kommenden zwei Tagen geht es am Tiroler Himmel rund.

Nach einem sonnigen Freitag breiten sich in der Nacht auf Samstag dichte Wolken über dem Land aus und bringen Schneeschauer mit. „Das Außerfern und das Arlberggebiet bekommen wohl den meisten Niederschlag ab“, sagt der Osttiroler Meteorologe. Tagsüber schneit es dann auch entlang des Inntals und südlich davon länger. Im Laufe des Tages lässt die Warmfront die Schneefallgrenze langsam immer weiter ansteigen, aus den Flocken werden Regentropfen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zwischen +4 und +6 Grad.

Kaum Wolken zum Feuerwerk

So trüb der Samstag gewesen sein wird, so schön wird der Silvestertag: Der Regen hört schon in der Nacht auf, die Wolken lockern auf und machen Platz für die Sonne. „Dazu wird es sehr mild. In Nordtirol sind teilweise bis zu 10 Grad möglich, die 0-Grad-Grenze liegt bei über 2000 Metern. Also Tauwetter auch auf den Bergen“, prognostiziert Prugger. Die Sicht auf das Feuerwerk dürfte noch überall frei sein. Erst in der zweiten Nachthälfte zieht die nächste Schlechtwetterfront heran.

Das neue Jahr beginnt am Montag mit Wolken, Regen- und Schneeschauern. Möglicherweise lässt sich die Sonne aber am Nachmittag zumindest kurz sehen. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1000 Meter.

„Momentan sieht es so aus, dass es am Dienstag weiter schauert und die Schneefallgrenze bis in die Täler absinkt“, wagt Prugger eine vorsichtige Prognose. (smo)