Von Marco Witting

Innsbruck — Niemand hätte geglaubt, dass Philipp das schafft. Bis auf seine Eltern Elfriede und Walter Wanner vielleicht. Doch vergangenen Sommer stand Philipp nach über zwei Stunden Gehzeit und einigen Pausen auf der Seefelder Rosshütte. Dort, wo er am 5. Jänner 2011, also genau vor sieben Jahren, bei einem Skitraining von der Piste abkam und mit dem Kopf gegen einen Baum prallte.

Und als Philipp mit seiner Mutter an der Unfallstelle ankam, so erzählt Elfriede rückblickend, sagte er zu ihr: „Wenn ich jetzt noch einmal runterspringe ... wird dann alles wieder gut?" Berührend. Alles wieder gut ist leider nicht geworden. Aber viel besser als erwartet. Und irgendwie ist die Wanderung an jenem Sommertag sinnbildlich für den steilen Weg zurück, den Philipp ins Leben genommen hat. Ein Weg, der ohne den Willen und die Stärke des jungen Mannes nie und nimmer möglich gewesen wäre. Ein Weg, der ohne den unermüdlichen Einsatz der Eltern nicht möglich gewesen wäre.

Zum Zeitpunkt des Unfalls in Seefeld, über den im Laufe der Zeit später medial viel berichtet wurde, war Philipp gerade zwölf Jahre alt. Und als im Gespräch die Frage an Vater Walter kommt, was denn die Prognosen in den ersten Stunden nach dem Schicksalsschlag für Philipp waren, da unterbricht dieser sofort: „Tot." „Tot." Er sagt es zwei Mal und mit Bestimmung. Und Vater Walter kann nichts mehr anfügen.

Denn der talentierte Nachwuchsskifahrer prallte damals so stark gegen den Baum, dass er sich Impressionsfakturen an den Hals- und Brustwirbeln und ein Schädel-Hirn-Trauma der Stufe 3 zuzog. Und wohl schon an jenem ersten Tag auf der Intensivstation begann für Philipp der Weg zurück. Vater Walter, Sporttherapeut und Trainer, gab die Devise aus, die noch immer Gültigkeit hat: „Aufgeben gibt's nicht."

Dabei waren die Prognosen am ersten Tag im Krankenhaus, auf den noch viele, viele folgen sollten, schlecht. Sehr schlecht sogar. Eine erste Notoperation wurde von einer zweiten abgelöst. Ein noch größeres Fenster wurde in den Schädel geschnitten. Es gab massive Einblutungen im Gehirn — und wenig Hoffnung Machendes für die Ärzte zu berichten. Zehn Wochen Intensivstation folgten.

Mutter, Vater, Familie, Freunde immer an Philipps Seite. Die Mediziner gingen davon aus, dass Philipp, sollte er aus dem Koma aufwachen, ein Pflegefall bleiben würde. Aber weil es Aufgeben eben nicht gibt, begann Walter Wanner am dritten Tag im Spital mit seinem eigenen Rehabilitationsprogramm für Philipp. Wenn man mit Familie Wanner spricht, dann merkt man schnell, dass dieses Motto nicht so einfach dahergesagt ist. Und da trägt Philipp seinen Teil dazu bei. Er sei früher ein schüchterner Junge gewesen.

Wer ihn jetzt erlebt, nachdem er sich an den Besuch etwas gewöhnt hat, erlebt ihn anders. Er erzählt Witze. Und kennt seit seiner Therapie die lateinischen Ausdrücke für so gut wie jeden Muskel. „Wir wünschen uns, dass er einmal ein ganz selbstständiges Leben führen kann", sagt Mutter Elfi, die sich während der langen Zeit in Klinik und später in Hochzirl meist um die psychische Verfassung ihres Sohnes kümmerte, während Walter die Physis in Angriff nahm. Was beide Elternteile gemeinsam übernahmen, war der Kampf um ihren Sohn.

„Wir sind natürlich auch gegen Wände gelaufen und haben unsere Kämpfe mit den Ärzten ausgetragen. Da hat man viel Energie gebraucht", sagt Walter. „Wir sind dann aber immer mit den Ärzten auf einen grünen Zweig gekommen und sie haben uns immer angehört." Walter Wanner kann viele Episoden erzählen und er kann sich nicht mehr erinnern, wie oft er gehört hat: „Das geht nicht."

Und es ging doch. Keiner der Mediziner hatte geglaubt, dass Philipp so weit kommen könnte. „Aber er ist ein Kämpfer", sagt Mutter Elfi. Man habe nicht mit 100 Prozent, sondern wohl mit 120 Prozent an der Genesung des Sohnes gearbeitet. „Philipps Geschichte ist ein Fallbeispiel", sagt Walter. Und er erzählt, wie er für seinen Sohn einst ein Tretauto umgebaut hatte, um die Muskeln des Patienten zu mobilisieren.

Damit fuhr Philipp in Hochzirl über den Parkplatz — heute steht das Gefährt in der Hauseinfahrt der Wanners in Seefeld. Und das Tretauto ist nur eine von unzähligen Maßnahmen, die die Familie gesetzt hat — zum Wohl von Philipp. Der muss an diesem Nachmittag dann schon bald weiter. 6,5 Stunden am Tag, jeden Tag, trainiert er in irgendeiner Form Geist und Körper. Das machen Walter und Elfi größtenteils selber. Etwa wenn italienische Vokabeln an der Wand kleben, um bestimmte Gehirnbereiche zu trainieren. Manchmal gibt's auch Hilfe von außen — doch alles läuft sehr familiär ab hier in Seefeld.

„Wir wollen, dass auch andere einen Nutzen haben", erklärt Walter, der schon Vorträge über die bewegende Geschichte von Philipps Rückkehr ins Leben gehalten hat. Ein Buch ist praktisch fertig geschrieben. Man sucht noch einen Verlag dafür. „Das soll kein Ratgeber sein. Es beweist aber, dass man mit Einsatzbereitschaft, die natürlich mit dem Verzicht auf vieles einhergeht, so viel mehr erreichen kann, als für möglich gehalten wird", ist sich Walter Wanner sicher. Und dann steht Philipp wieder auf einem Gleichgewichtsgerät, das sein Vater für ihn gebaut hat, und winkt zum Abschied.