Von Karin Leitner

Seggauberg – Zu „neuer Stil“ und „Veränderung“ kommt ein weiterer Begriff, mit dem die neue Koalition verbunden werden soll: „Tempo“. Einen Tag nach der Angelobung am 18. Dezember der erste Ministerrat, kurz nach Jahresbeginn die erste Klausur. Darauf verweist auch ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz bei dieser.

„Sicherheit“, auch die eigene, kommt ebenso dazu. Die Zufahrtsstraße zum Tagungsort ist gesperrt, allein dort kontrollieren acht Polizisten.

Zwei Tage sind die schwarzen und blauen Regierungsmitglieder fernab des Wiener Ballhausplatzes und der Ministerbüros. Im südsteirischen Schloss Seggau, nicht weit von Leibnitz, haben sie sich einquartiert. Das moderne Interieur kontrastiert mit den historischen Gemäuern.

Was das Politische anlangt, wollen die neuen Regierenden von Altem nichts hören. Nun soll alles anders, besser werden als unter dem – von Kurz ungeliebten – rot-schwarzen Bund. Die Signale: Es gibt Harmonie, nicht Zwist. Es gibt Arbeitseifer, nicht Stillstand.

Vermeintlich populäre Themen werden von Kurz & Co. behandelt: „Entlastung kleiner Einkommen“ – Stichwort Arbeitslosenversicherungsbeitrag. Weniger Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland als bisher. Und als quasi große Überschrift: „Sparen im System“. Schon in diesem Jahr sollen es laut ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger 2,5 Milliarden Euro sein. Ein ambitioniertes Unterfangen.

Ein Kollege soll Löger dahingehend besonders zur Seite stehen: Justizminister Josef Moser. Als Rechnungshofpräsident, der er zwölf Jahre war, hatte er auf Verwaltungsreformen gedrängt – und immer wieder bekrittelt, dass zu wenig weitergehe. Jetzt ist er als Koalitionär mit dieser Materie betraut.

Und er predigt das, was er als oberster staatlicher Prüfer gepredigt hat: „Wir müssen effizienter werden, wettbewerbsfähiger. Wir brauchen dafür Reformen, müssen vom Reden in das Tun kommen und Österreich weiterentwickeln, bürgernäher und transparenter machen.“ Warum soll funktionieren, was jahrzehntelang ob Widerständen nicht gelungen ist? Welcher Bürger soll das glauben? „Glauben soll ein Bürger nicht, er soll sehen“, antwortet Moser im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Im Bildungs- und Gesundheitsbereich etwa sind wir, was die Ausgaben betrifft, im Spitzenfeld, im Gesundheitsbereich sind wir, was die Lebenserwartung betrifft, nur durchschnittlich. Im Bildungsbereich geben wir sehr viel aus, aber die Ergebnisse beim PISA-Test der Schüler sind höchstens durchschnittlich. Das zeigt, dass wir ein System haben, das es in sich verhindert, dass das Geld immer bei den Betroffenen ankommt. Wir brauchen eine klare Ergebnisverantwortung.“

Was meint er damit? „Im Bildungsbereich hat jeder – Bund, Länder und Gemeinden – eine Kompetenz, aber es ist keine klare Steuerung da. So, wie es ist, wird man es nicht weiterführen.“ Wer soll künftig was machen? Das sei erst zu bereden, sagt Moser.

Konkreter wird er bei einer anderen Causa, über die beim heutigen Sonderministerrat im Schloss Seggau gesprochen wird: „Kompetenz- und Rechtsbereinigung“. Mosers Befund: „Wir leiden darunter, dass die Aufgaben- und Ausgabenfinanzierung auseinanderfällt – und keine klare Ergebnisfinanzierung da ist.“ Mosers Plan: „In der ersten Phase sollen die Kompetenzen des Artikel 12 der Verfassung klar zugeordnet werden. Derzeit führt dieser Artikel dazu, dass es etwa ein Grundsatzgesetz für Krankenanstalten und neun Landeskrankenanstaltengesetze gibt. Hier müssen die Aufgaben klar zugeteilt werden.“

Ebenfalls auf des Ministers Reformagenda: „Die Blockademöglichkeiten auflösen, die es gibt.“ Welche? „Der Bund muss derzeit bei bestimmten Maßnahmen der Länder zustimmen, wenn es etwa um die Bestellung der Landesamtsdirektoren geht – oder um die Geschäftsordnung der Landesregierung. Die Länder müssen zustimmen, wenn ein Bezirksgerichtssprengel verändert wird. Die Blockademöglichkeit muss weg.“

Was soll rechtlich „bereinigt“ werden? „Wir werden uns anschauen, wo wir gesetzliche Regelungen haben, mit denen EU-Vorgaben übererfüllt werden – welche Regelungen wo sinnvoll sind, welche nicht. Etwa die Allergenverordnung für Lokale.“

Auch anderweitig soll „dereguliert“ werden. „Wir beabsichtigen, ein Gesetz zu erlassen, mit dem alle Gesetze und Verordnungen, die vor dem 1. Jänner 2000 kundgemacht worden sind, aufgehoben werden – und nur jene Gesetze in Kraft bleiben, bei denen darauf hingewiesen wird, dass sie in Kraft bleiben müssen. Beispielsweise das Strafrechtsänderungsgesetz und das Einkommenssteuergesetz. Bestimmungen, die nicht mehr notwendig sind, werden wegfallen.“ Stufenweise solle das vonstattengehen, erläutert Moser: „Zuerst werden die Bundesgesetze durchforstet, dann die Landesgesetze.“ Helferlein soll es dafür geben: „Das wird auch mit der Bevölkerung abgearbeitet – sie wird gefragt, wo sie noch Handlungsbedarf sieht.“ Via Online-Plattform soll das geschehen. „Auch die öffentlich Bediensteten werden wir einbinden.“

Für die Neuerungen muss Moser vor allem die Ländervertreter gewinnen, die ihn, als er noch im Rechnungshof war, als „Zentralisten“ qualifizierten. Er glaubt, dass ihm das gelingt: „Manche Länder haben schon einige Reformen gemacht, die zeigen, dass sie bereit sind. Das Gesprächsklima ist sehr gut. Es wird aber zu intensivieren sein.“