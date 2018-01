Innsbruck – Es war ein verheerendes Lawinenwochenende. Zwei junge Deutsche kamen am Freitag bei einem Lawinenabgang in Kals in Osttirol ums Leben. Während die Leiche eines 25-Jährigen bereits am späten Freitagnachmittag aus den Schneemassen ausgegraben wurde, konnte ein 26-Jähriger erst am Samstagvormittag aus dem Lawinenkegel geborgen werden. Glück hatten am Freitag indes zwei Skifahrer im Bereich der Kaisergondelbahn in Kühtai. Sie wurden nur teilverschüttet und konnten unverletzt geborgen werden. Hunderte Rettungskräfte waren sowohl in Osttirol als auch in Kühtai im Einsatz.

Keine Menschen zu Schaden kamen bei einem Lawinenabgang auf die Landesstraße im Obernberger Gemeindegebiet zwischen Vinaders und Au. Das 30 Meter breite Schneebrett löste sich am Samstagnachmittag von einem steilen Hang. Für zirka eine Stunde musste die Straße komplett gesperrt werden.

„Der kritischste Tag war sicher der Donnerstag. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt. Von Lawinenwarnstufe 4 auf Stufe 3 oder sogar nur 2“, sagt Rudi Mair, Leiter des Tiroler Lawinenwarndienstes. Die Gefahr für Straßen, Skipisten und Siedlungsgebiete sei laut Mair damit gebannt. „Im Tourengeherbereich bleibt sie aber bestehen. Wer sich im Gelände nicht auskennt, wird Probleme haben.“

Wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickelt, lasse sich laut Mair zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit letzter Gewissheit prognostizieren: „Es wird wohl turbulent und unbeständig bleiben. Das ist ein Markenzeichen des heurigen Winters.“ (TT, bfk)