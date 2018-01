Boston – Da hilft kein Eiskratzer mehr: An der Küste des US-Bundesstaates Massachusetts stecken in manchen Orten Autos in gefrorenem Hochwasser fest. In einem YouTube-Video ist ein Straßenzug in Boston zu sehen, der komplett zugefroren ist. In der vergangenen Woche hatte es im ganzen Nordosten der USA heftig geschneit. In Massachusetts kamen auch noch Überschwemmungen dazu. In der klirrenden Kälte gefror das Atlantikwasser nun.

Die Großwetterlage in Nordamerika wird aber in den nächsten Tagen nicht mehr aus der Arktis, sondern vom Pazifik her bestimmt. Im Laufe der Woche bedeute dies eine Aufwärmung mit Temperaturen sogar über dem jahreszeitlichen Durchschnitt auch im Osten der Vereinigten Staaten, erwarten die Meteorologen. (TT.com, dpa)