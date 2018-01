Innsbruck – Gleich mehrere Schließtage wegen des starken Windes, vergangenen Donnerstag dann vorübergehender Stillstand durch einen technischen Defekt: Der Start für die neue Patscherkofelbahn war zweifellos ein schwieriger. Auch gestern waren die Liftsektion II und der Übungslift Patscherkofel windbedingt geschlossen, während die Sektion I, die Lifte des Kinderlandes und der Übungslift Igls in Betrieb waren.

BM Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) rät dennoch zu „Gelassenheit“: „Der Mensch muss eben akzeptieren, dass es gewisse Naturphänomene gibt.“ Die Betriebsleitung habe „sehr verantwortungsvoll, verlässlich und vertrauensbildend“ gehandelt. Vielmehr sei zu hinterfragen, ob man nicht in anderen Skigebieten die Lifte bei schwierigen Wetterbedingungen zu lange habe fahren lassen, so Oppitz-Plörer mit Verweis auf die jüngsten sturmbedingten Probleme von Kitzbühel bis ins Montafon. Die Frage, ob eine Bahn, die bis 75 km/h Windgeschwindigkeit ausgerichtet ist, für einen föhnanfälligen Berg wie den Patscherkofel ausreichend sei, stellt sich für Oppitz-Plörer nicht. Die Nutzung sei eine ganz andere als früher, wichtig sei, dass man nun über eine „barrierefreie Bahn mit gutem Durchlauf“ verfüge. Und: Auch der Olex-Sessellift wäre bei diesen Bedingungen nicht gefahren, betont die Bürgermeisterin. Besser, als an 100 Prozent der Tage alles offen zu halten, sei „eine stimmige Anlage an 95 Prozent der Tage“. Zumal es an Föhntagen im Großraum Innsbruck ausreichend Ausweichmöglichkeiten für Wintersportler gebe, wie sie hinzufügt.

Mit der bisherigen Auslastung der neuen Bahn zeigt sich Oppitz-Plörer „sehr zufrieden“. Bis Anfang nächster Woche hoffe man auch, den Heiligwasserlift in Betrieb nehmen zu können. Die Bürgermeisterin geht davon aus, dass der Kostenrahmen von 58 Mio. Euro für das Gesamtprojekt am Kofel – dazu zählen u. a. noch die Errichtung von Rodelbahn und Speicherteich – halten werde. (md)