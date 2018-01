Pertisau – Beim Versuch, aus einem steckengebliebenen Lift zu klettern, hat sich ein 47-Jähriger am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen. Er wollte mit vier weiteren Personen um halb 6 Uhr morgens in die oberen Stockwerke eines Restaurants in Pertisau fahren. Als der Lift zwischen dem zweiten und dritten Stock steckenblieb, verständigte die Gruppe eine Bekannte. Dieser gelang es, die Türe zu öffnen. Beim Herausklettern stürzte der 47-Jährige ca. acht Meter in den Liftschacht ab. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Die anderen vier Personen konnten unverletzt befreit werden. (TT.com)