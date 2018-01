Vals – Das Bundesheer hat nach dem gigantischen Felssturz im Valsertal am Freitag seinen Assistenzeinsatz begonnen. Mit Panzerigeln werden zwei noch immer evakuierte Wohnhäuser gesichert. 160 der kreuzförmigen Panzersperren werden ab kommender Woche entlang der Valser Landesstraße (L230) aufgestellt.

Am Heiligen Abend waren rund 117.000 Kubikmeter Fels aus einem Hang gebrochen. Die Geröllmassen verschütteten die Landesstraße. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Rund 150 Dorfbewohner waren eingeschlossen, bis zwei Tage später ein Notweg geöffnet werden konnte.

Die Sicherheitsfreigabe für den Beginn der Verlegungsarbeiten durch die Soldaten erteilte Landesgeologe Gunther Heißel nach einem Rundflug Freitagfrüh: „Die Situation am Berg ist nach wie vor unverändert und es gibt immer wieder kleinere Nachbrüche“. Die Panzersperren sollten nach seiner Einschätzung aber die Häuser und die Straße soweit schützen, „dass die Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehren können und die Zufahrt nach Padaun wieder geöffnet werden kann“. Zumindest der äußere Notweg würde damit entfallen.

Bis kommenden Montag werden nun erst einmal 60 Panzerigel von der Pontlatzkaserne in Landeck nach Vals gebracht. Anfang der Woche folgen zusätzlich ein Spezial-Lkw, ein Tiefladesystem und ein Bagger vom Pionierbataillon 2 in Salzburg. „Diese Geräte und Mannschaften unterstützen den Transport der Panzerigel und werden auch die Verlegung bzw. den Einbau der Panzerigel durchführen“, erklärt Marcel Innerkofler, Leiter der Landeswarnzentrale.

Seit Donnerstag ist außerdem ein Messsystem am Hang im Einsatz. „Dieses ist eine wesentliche Voraussetzung für die Beurteilung, ob wir die acht Meter hoch verschüttete Landesstraße sicher räumen können“, sagt der Valser Bürgermeister Klaus Ungerank in einer Aussendung der WLV Tirol. Die Erkenntnisse aus den Messungen und Computersimulationen fließen dann in das neue Schutzkonzept ein, das von der WLV und dem Land Tirol für das hintere Valsertal entwickelt und bald umgesetzt werden soll. (TT.com)