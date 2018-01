Von Serdar Sahin

Wien – Geht es nach der schwarz-blauen Regierung, soll Österreich in Sachen Digitalisierung wieder an die EU-Spitze. „Österreich ist in den letzten Jahren von einigen Staaten eingeholt und überholt worden“, befand ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern nach dem Ministerrat. Dort fiel der Startschuss für die Digitalisierungsoffensive.

So sollen künftig die wichtigsten Behördengänge online erledigt werden können. Wer beispielsweise seinen Reisepass beantragen, sein Auto ummelden oder den Wohnsitz wechseln will, soll das digital machen können. Alle Dokumente und Ausweise sollen auch in einer Smartphone-App gespeichert werden können, sagte ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Bestehende Online-Angebote wie help.gv.at oder das Rechtsinformationssystem sollen auf oesterreich.gv.at zusammengefasst werden. Derzeit wird ein Prototyp für die Plattform entwickelt, Mitte 2019 soll sie in Betrieb gehen. Laut Kurz werde das Vorhaben keine zusätzlichen Kosten verursachen.

Schramböck, Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) betonten, dass niemand gezwungen werde, die digitale Plattform zu verwenden – der klassische Behördengang soll weiter möglich sein. Ziel sei es, mit dem Vorhaben „dem Bürger eine digitale Identität zu geben“, so Strache. Etwaige Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes versuchte der Kanzler zu zerstreuen. „Was im Privaten funktioniert, werden auch wir schaffen“, sagte Kurz mit Verweis auf Online-Banking.

Die Aufgabe von FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer sei es hier, wie er sagte, die „Hardware zur Verfügung zu stellen“. Bis zum Jahr 2025 soll landesweit die nächste Mobilfunkgeneration 5G zur Verfügung stehen. Zusätzliche Kosten werde es hauptsächlich durch den Ausbau der Infrastruktur geben. Der Verkauf von Lizenzen werde hohe Erlöse bringen, die man wieder in den Ausbau investieren werde, sagte Hofer.

Die Regierung will darüber hinaus weniger Bürokratie im Schulbereich. Zunächst sollen 57 Rundschreiben und Erlässe gestrichen werden, die nicht mehr notwendig sind, gab Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bekannt. Insgesamt rechnet er mit 1000 bis 1200 Vorschriften, bei denen man „mit ruhigem Gewissen sagen kann: Das braucht man nicht mehr.“