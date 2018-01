Innsbruck – Abwechslungsreiches Winterwetter sagen die Meteorlogen von Ubimet für das Wochenende in ganz Österreich voraus. Besonders Tirol bekommt die nächste kräftige Portion Neuschnee ab. Die Temperaturen passen sich nach einer kurzen Milderung am Freitag wieder der Jahreszeit an. Speziell auf den Bergen nach Osten zu wird es mit nur -9 Grad in 1500 Metern am Sonntag kalt.

Der Freitagvormittag wird in Kitzbühel laut Prognosen eine eher trübe Angelegenheit: Schon in der Nacht beginnt es kräftig zu schneien, in der Früh geht es ebenso weiter. Zwischen zehn und 20 Zentimeter Neuschnee können es laut Ubimet auf der Streif schon werden. Dazu weht am Berg ein starker Westwind. Im Zielraum ist hingegen anfangs auch noch Schneeregen möglich. Der Schneefall klingt am Vormittag aber ab. Nachmittags scheint sogar zeitweise die Sonne.

Schnee am Freitag, trocken am Samstag

Aber nicht nur rund um Kitzbühel schüttelt Frau Holle am Freitag ihre Betten aus: In ganz Österreich schneit und regnet es bis Mittag verbreitet. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 400 Meter. Ab Mittag wird der Niederschlag schwächer. Vor allem abseits der Berge kann sich auch mal die Sonne zeigen. Nur ein paar Schauer ziehen von Osttirol bis ins Südburgenland durch, hier scheint außerdem immer wieder die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich österreichweit zwischen 0 und 8 Grad.

Während im Osten des Landes der Samstag oft mit Sonnenschein beginnt und es meist den ganzen Tag trocken bleibt, breiten sich von Vorarlberg über Tirol bis nach Salzburg rasch dichte Wolken aus. Spätestens ab Mittag rieseln wieder die Flocken – bis zum Abend wird der Schneefall dann stärker.

In Kitzbühel bleibt der Tag des Abfahrtsrennens bis in den Nachmittag hinein trocken. Aber Samstagfrüh können sich noch Restwolken oder Nebel halten. Tagsüber werden die Wolken dann rasch dichter. Die Temperaturen erreichen rund 0 Grad im Ziel und -4 Grad in 1500 m.

Noch mehr Schnee am Sonntag

In der Nacht auf Sonntag kündigen sich aber schon die nächsten zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee an. Bis zum Mittag wird der Schneefall dann weniger, häufiger gibt es Pausen zwischen den Schauern. Am Nachmittag ist es dann laut derzeitigen Prognosen ganz vorbei. Kurz kann sich auch die Sonne zeigen. Es wird mit -1 Grad im Ziel und -7 Grad auf 1500 Metern etwas kälter.

Während es vom Tiroler Unterland bis zum Wienerwald sowie in der nördlichen Obersteiermark am Sonntag kräftig schneit, bleibt es im Rest Österreichs überwiegend trocken. Vor allem im Süden scheint immer wieder die Sonne. Im kräftigen, eisigen Nordwestwind sind nicht mehr als -2 bis +6 Grad drin.

Zum Wochenbeginn schiebt sich eine Warmfront in Richtung Österreich. Laut Vorhersage der ZAMG beginnt es bereits Montagvormittag teils ergiebig zu schneien und zu regnen. Dort wo der Schnee in Schneeregen und Regen übergeht, kann sich auch Glatteis bilden. (TT.com)