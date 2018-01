Innsbruck – Wenn jemand derzeit in seiner Partei so unangefochten ist wie Landeshauptmann und ÖVP-Chef Günther Platter, dann rücken am Parteitag vor allem die Nebengeräusche in den Vordergrund. Schließlich befindet sich auch die Volkspartei in Umfragen im Aufwind. Mindestens 40 Prozent wurden als Wahlziel ausgegeben. Deshalb drehte sich gestern unter den knapp 380 Delegierten und 1600 Unterstützern in der Innsbrucker Olympiaworld viel um den künftigen Koalitionspartner nach der Landtagswahl am 25. Februar: weiter Schwarz-Grün oder ein Wechsel zu Schwarz-Blau oder Schwarz-Rot?

Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz wunderte sich sogar: „Wenn ich die Aussagen der anderen Tiroler Parteichefs höre, dann sind sich offenbar alle darin einig, dass Günther Platter Landeshauptmann werden soll.“ Wer tatsächlich Juniorpartner wird, ist aus der Sicht von Kurz „nicht entscheidend“. Wichtig sei vielmehr, dass Platter seine Arbeit gestärkt fortsetzen könne.

So richtig hinauslehnen will sich in der Tiroler ÖVP allerdings niemand, Platter ging in seiner Parteitagsrede auf die Koalitionsfrage ebenfalls nicht ein. Im TT-Gespräch – siehe Box am Ende des Artikels – machte der ÖVP-Chef einmal mehr deutlich, dass es ihm um Inhalte und die persönliche Ebene gehe, weniger um die Parteifarbe.

Ein mahnendes Wort kommt jedoch von seinem Vorvorgänger und Alt-Landeshauptmann Wendelin Weingartner. Er steht einer möglichen Koalition mit der FPÖ sehr skeptisch gegenüber. „Nicht nur wegen der jüngsten Affären“, wie Weingartner hinzufügt.

Die Wahl des Parteipräsidiums war letztlich Formsache, Platter schrammte bei der Wiederwahl zum Parteiobmann knapp an den 100 Prozent vorbei. 370 von 373 abgegebenen Stimmen entfielen auf ihn. Seine neuen Stellvertreter Klubchef Jakob Wolf (AAB), LA Kathrin Kaltenhauser (Bauernbund) und Wirtschaftskammervizepräsidentin Barbara Thaler erhielten 91,2 Prozent bzw. 91,7 sowie 90,1 Prozent.

Für Platter ist die Mobilisierung der Funktionäre ein zentrales Thema, er warnte vor Selbstsicherheit. Die Stimmungslage sei nicht schlecht, aber „das heißt noch lange nicht, dass wir die Wahl gewonnen haben. Was passiert, wenn man zu wenig mobilisiert, kann man in Deutschland sehen.“ Eindringlich appellierte der ÖVP-Chef an seine Wahlhelfer, die nächsten Wochen dafür zu nutzen, die Menschen von der Stabilität und Regierbarkeit zu überzeugen, die seit 70 Jahren mit der Tiroler ÖVP verbunden sei. „Also laufen und mobilisieren wir.“

2013 erreichte die ÖVP bei der Landtagswahl 39,4 Prozent. (pn)