Innsbruck – So soll‘s im Februar sein: In den kommenden Tagen bleibt es in Tirol weiter kalt, am Mittwoch und Donnerstag schneit es – zumindest ein bisschen. Mehr Schneeflocken bekommt die Osthälfte Österreichs ab.

Ein Adriatief breitet sich ab Mittwoch über Österreich aus. Während es in Osttriol schon sehr früh am Tag zu schneien beginnt, werden in Nordtirol die Wolken erst im Laufe des Vormittags dichter. Am Nachmittag ist auch in Nordtirol mit geringem Schneefall zu rechnen.

Mehr Flocken fallen im Osten Österreichs. Von Unterkärnten, über südliche und östliche Steiermark bis nach Niederösterreich u sowie im Burgenland schneit es verbreitet und mitunter kräftig. In diesen Regionen kommen vielerorts fünf bis 10 Zentimeter Neuschnee zusammen. In höheren Lagen sind bis zu 20 Zentimeter möglich. „Auch Wien bekommt bis Donnerstagfrüh zumindest ein paar Zentimeter Neuschnee ab, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Damit wird es zum ersten Mal in diesem Winter verbreitet winterlich.“ Mit maximal -4 bis +1 Grad bleibt es nahezu überall den ganzen Tag frostig.

Sonne am Freitag

Am Mittwochabend lässt der Schneefall im Osten langsam wieder nach und zieht weiter in Richtung Westen. Vom Tiroler Unterland bis ins Außerfern schneit es ein wenig weiter. Nachmittags ist es oft schon trocken, die Sonne zeigt sich aber kaum. Die Temperaturen bleiben mit -7 bis maximal 2 Grad frostig.

Ebenso kalt, dafür aber sonnig verspricht laut derzeitigen Prognosen der Freitag in Tirol zu werden. In Ostösterreich können sich hingegen Wolken, Nebel- und Hochnebel länger halten. (TT.com)