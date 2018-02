Im Zuge der Bahnhofsoffensive haben die ÖBB in Tirol seit 2010 insgesamt 16 Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert oder neu gebaut. Die neu errichtete und mit Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb gegangene Haltestelle Hall-Thaur ist das 17. Projekt. Sie bindet das Gewerbegebiet mit 2000 Arbeitsplätzen an. Die Kosten von 4,1 Mio. Euro teilten sich ÖBB und Land. Ebenfalls abgeschlossen wurden die Arbeiten zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Kufstein, ÖBB, Land und Stadt Kufstein zahlten dafür 2,8 Mio. Euro. Der Bahnhof Hall soll bis Ende 2019 um 11 Millionen Euro barrierefrei werden, die Vorarbeiten haben schon begonnen. Der Umbau des Bahnhofs Schwaz ist geplant, das Vorhaben muss aber noch mit den Gemeinden abgestimmt werden. Größtes Einzelprojekt für knapp 23 Millionen ist der Bahnhof Seefeld, die Fertigstellung ist bis Herbst geplant. Auch der Bahnhof Zirl soll erneuert werden, wie ÖBB-Regionalmanager Rene Zumtobel beim Öffi-Treff in Zirl verrie