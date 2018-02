Von Alexander Zambarloukos

Alpensia – Stunde der Wahrheit im Alpensia Jumping Park: Wenn heute (13.35 Uhr) auf der Normalschanze die ersten Medaillen unter den „Herren der Lüfte“ vergeben werden, dann kann Österreichs Quartett in der Besetzung Stefan Kraft, Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner eine verkorkste Weltcup-Saison vergessen machen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Vor allem aus der Sicht von Schlierenzauer, der Dominator außer Dienst lässt vor seinen dritten Olympischen Winterspielen tief blicken: „Es ist emotional nicht einfach. Ich kann es nicht mehr hören, dass es im Training funktioniert und im Wettkampf nicht. Wenn es um was geht und der Schuss nach hinten losgeht – das ist die Hölle. Frustrierend“, gestand der 28-Jährige. Körper und Geist spielen jedenfalls voll mit: „Ich fühle mich nicht ausgelutscht, habe alles durchchecken lassen. Der Biss ist da, ich überlasse nichts dem Zufall. Was ich brauche, ist Konstanz.“ Das gilt auch für seinen Teamkollegen vom SV Innsbruck Bergisel, Manuel Fettner. Für den 32-Jährigen beginnt bei seinen ersten Winterspielen eine neue Zeitrechnung: „Meine olympische Karriere war bis jetzt recht frustrierend. Ich habe es immer geschafft, in Saisonen mit Winterspielen schlecht in Form zu sein.“

Stefan Kraft sind solche Erfahrungen eher fremd, der erst 24-Jährige feiert ebenfalls sein Olympiadebüt. 2014 verpasste er den Sprung ins Olympia-Team unter Ex-Trainer Alexander Pointner nur knapp. Von kleinen Pannen war er bisher nicht gefeit. Im olympischen Dorf hat der Salzburger schon dreimal die Akkreditierung vergessen. Gut, dass seine Kollegen auf ihn schauen.

Heute ist Kraft, der sich als Quali-Fünfter in die Rolle des gefährlichen Außenseiters gehievt hat, im Wettkampf auf sich allein gestellt. „Ich werde ganz bestimmt nervös sein, aber 49 andere auch.“ Nicht zu vergessen auf die Trainer, die mit ihren Athleten mitfiebern. ÖSV-Headcoach Heinz Kuttin steht unter Druck, damit kann er leben: „Ich bin hier, um Entscheidungen zu treffen und meinen Kopf hinzuhalten – was ich gerne tue.“

Favoriten sind nämlich andere. Wie der im Training dominierende Deutsche Andreas Wellinger, der so wie Richard Freitag vom Boulevard schon in goldige Höhen gehievt wird. Und dass der Pole Kamil Stoch nach dem Vierschanzentournee-Grand-Slam und seinen beiden Goldmedaillen von Sotschi den dritten Streich plant, versteht sich von selbst – so selbstverständlich wie der vom Tiroler Stefan Horngacher gecoachte Pole dieser Tage abhebt.