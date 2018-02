Von Reinhard Fellner

Sölden, Innsbruck – Ernst Schöpf muss eigentlich nicht mehr allzu viel beweisen. Seit 32 Jahren steht er als Bürgermeister dem international bekannten Tourismusort Sölden vor. Daneben fungiert Schöpf als Präsident des Gemeindeverbandes. Trotz der exponierten Stellung gab es rund um den bekannten Sölder bislang recht wenig zu tuscheln und zu munkeln. Nach gut 30 Jahren als Dorfchef sah sich Schöpf jedoch nun aber erstmals gezwungen, jemanden – zumindest privat – wegen übler Nachrede zu verklagen. Der Beklagte ist ausgerechnet der Geschäftsführer einer Ötztaler Firma.

Was war passiert? Im Zuge der Genehmigung einer Bodenaushubdeponie sollten auch technische Neuerungen zum bereits bestehenden Abfall-Wiegesystem Einzug in die Gemeinde halten. Mit der technischen Umsetzung und Einholung externer Angebote wurde darauf die Ötztaler Firma beauftragt.

Im August hatte dazu dann in Weer ein Treffen mit Fachfirmen stattgefunden. Dabei ging es offenbar nicht nur um technische Details. Laut Privatankläger Ernst Schöpf hätte ihn nämlich danach einer der Teilnehmer entgeistert angerufen, dass bei dem Treffen gerade massivste Vorwürfe gegen Schöpf und Gemeindemitarbeiter getätigt worden seien. Demnach hätte der Ötztaler Geschäftsführer – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – behauptet, dass Schöpf als Langzeitbürgermeister Teil eines korrupten Teams aus vier Personen innerhalb der Gemeinde sei. Dem nicht genug, hätte sich das Sölder Quartett im Zuge von Verwiegungen 3,5 Millionen Euro in die eigene Tasche gesteckt. Einer der Gemeindemitarbeiter soll hierfür eine Programmmaske manipuliert und seit Jahren händische Wiegungen in die eigene Hosentasche gewirtschaftet haben.

Letzten Donnerstag sollte dazu am Bezirksgericht Schwaz („Tatortgericht“, Weer) das Verfahren wegen übler Nachrede gegen den geklagten Geschäftsführer abgeführt werden. Die TT wusste Bescheid und nahm erst mit Schöpf Kontakt auf. Dieser bedauerte den erstmaligen Schritt, fügte aber hinzu: „Auch wenn man als Bürgermeister eine dicke Haut haben muss: Irgendwann ist eine kritische Grenze erreicht.“ Schon allein bezüglich der mitgenannten Mitarbeiter müssten die Behauptungen, die diese zumindest eines unehrenhaften und gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltens bezichtigen, gerichtlich aufgeklärt werden. Dazu merkte der Langzeitbürgermeister an, dass „die ärgerliche und ehrenrührige Geschichte ohnehin hanebüchen“ sei, „da die Verrechnungen all solcher Wiegungen über die Gemeindebuchhaltung im Amtsgebäude erfolgen würden“.

Aus der interessanten Verhandlung Donnerstagnachmittag wurde jedoch nichts. So meldete sich zuvor Schöpfs Rechtsanwalt Roman Schobesberger. Demnach könnten sich alle Beteiligten die Anreise ins Unterland ersparen. Die Verhandlung sei vom Gericht nämlich abberaumt worden. RA Schobesberger: „Die Angelegenheit hat nun eine andere Dimension. Das Gericht hat den Akt gesetzesgemäß der Staatsanwaltschaft Innsbruck weitergeleitet. Laut Beschluss wird die Causa und insbesondere der Verdacht der Verleumdung zu prüfen sein.“

Ernst Schöpf begrüßte und bedauerte auf Anfrage die gerichtliche Entwicklung. „Ich wollte dem Menschen im Sinne aller über eine Privatanklage eigentlich nur sagen, dass es so einfach nicht geht. Jetzt beschäftigt sich mit ihm halt die Staatsanwaltschaft.“