Innsbruck — Am Faschingsdienstag im Jahr 2010 rollten die letzten Motto-Wägen über die Straßen der Innsbrucker Innenstadt. In den Jahren darauf wurde dann die Maria-Theresien-Straße zur Partyzone ausgerufen. Deren Aus wurde Anfang vergangenen Jahres vom Stadtsenat besiegelt. Stattdessen fand das bunte Treiben 2017 erstmals in der Altstadt statt — und war ausdrücklich Familien vorbehalten. Wer Alkohol konsumieren will, muss in die Lokale und Bars in der Innenstadt ausweichen.

Auch heuer hält die Stadt Innsbruck an diesem Konzept fest. Wieder findet das kinderfreundliche Faschingsfest von 14 bis 19 Uhr in der Altstadt unter dem Motto „Clownastisch" statt. Vor dem Goldenen Dachl darf zu Live-Musik der „Clubbing People feat. Saxofun" getanzt werden. Zirkuszelte, in denen sich die Gäste in verschiedenen Künsten versuchen dürfen, säumen den Domplatz. Am sogenannten „Vierviechereck" laden internationale Künstler der Straßentheaterszene zum Schauen ein. Und wer nicht eh schon kostümiert kommt, kann sich bei der Ottoburg schminken lassen.

Wir suchen die besten Faschingsbilder Schickt uns eure besten Schnappschüsse am liebsten im Querformat an forum@tt.com





Partymarathon in der Innenstadt

Den Faschingskehraus können Feierwütige in den zahlreichen Bars und Lokalen ausklingen lassen. Diese warten zum Teil mit Getränkespecials, Verlosungen und Prämierungen für das beste Kostüm auf. Eingeläutet wird der Partymarathon traditionell ab 11 Uhr im Theresienbräu. Zwei Stunden später öffnet die Segabar Tür und Tor und um 14 Uhr laden die Bar Centrale und das Felix, erst kürzlich in der Innsbrucker Partyszene vertreten, zur Faschingssause.

Während die Straßen der Altstadt am Faschingsdienstag von Familien und Touristen besiedelt sind, laden etwa das Filou oder Flo Jos ab 14 Uhr zum Feiern ein. In Letzterem kann auch bei ruhigerer Atmosphäre im ersten Stock gespeist werden.

Apropos Essen: Zu Gulaschsuppe zur Geisterstunde lädt der Hofgarten, Einlass ist ab 15 Uhr. Wer den Veranstaltungskalender auf Facebook durchforstet, stößt auch auf das Jimmys (16 Uhr) und den benachbarten Blue Chip Club (18 Uhr). Noch später, nämlich ab 19 Uhr, kann man sich im Tribaun ein Craftbeer gönnen und sich nebenbei von der Tiroler Fotografin Lisa Wöss aka Liz Aw äußerst kreativ im Gesicht bemalen lassen.

Auch in Shoppingzentren und im Kino ist was los

Nicht nur in der Altstadt, auch in den Einkauszentren Innsbrucks ist für familienfreundliche Unterhaltung gesorgt. Neben Klassikern wie Kinderschminken, zaubern und kreativen Spielen wie Bobby-Car-Parcours oder Riesendarts scheinen im Programm auch einige Besonderheiten auf. So sorgt im Sillpark etwa das Dancequarter Innsbruck für Unterhaltung, im DEZ treten neben den Amraser Matschgerern auch die Jungen Zillertaler auf.

Klassisch geht es in der Narrenhochburg St. Nikolaus zu. Am Hans-Brenner-Platz lädt die Faschingsgilde ab 14 Uhr zu einem ganz besonderen Programm in der „Koatlackn" ein.

Wer lieber die Ruhe genießen, aber nicht auf's Verkleiden verzichten will, dürfte am Nachmittag im Metropolkino bestens aufgehoben sein. Dort gibt es für alle Kostümierten ein Kinoticket um nur sechs Euro. Zehn Filme stehen zu Auswahl, darunter auch die Originalfassung von „Wickie und die starken Männer" aus dem Jahr 1973. Mehr dazu hier: http://go.tt.com/2CdJ4gE