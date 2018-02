Berlin – Dass die deutsche Union das Finanzministeriums in den Koalitionsverhandlungen an die SPD verloren hat, sorgte bei vielen Christdemokraten für enttäuschte Gesichter und Kritik. Der Ruf nach jüngeren Leuten in der Regierung wurde wieder lauter. Kanzlerin Angela Merkel reagierte am Sonntag darauf, indem sie eine personelle Neuaufstellung für das Kabinett einer Großen Koalition versprach. Noch vor dem Sonderparteitag der Union am 26. Februar soll die CDU-Ministerliste vorliegen, kündigte die Kanzlerin an.

„Sie hat verstanden“

Die aufstrebende Nachwuchsorganisation der Unionsparteien begrüßte Merkels Einlenken: „Das ist ein gutes Zeichen“, sagte Junge-Union-Chef Paul Ziemiak am Montag im ZDF. „Sie hat verstanden.“ Die JU macht sich für einen Generationswechsel nach dem Vorbild der ÖVP stark und bringt dafür den bisherigen Finanz-Staatssekretär Jens Spahn in Stellung. Er hat sich in der Flüchtlingskrise als scharfer Kritiker Merkels positioniert und wird deswegen mit dem früheren JVP-Chef und jetzigen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verglichen. Spahn gilt als Zukunftshoffnung der Konservativen in der CDU.t.

Mit Spannung wird erwartet, ob der 37-Jährige ein Ministeramt im Kabinett Merkels erhalten wird. Die Kanzlerin hatte am Sonntagabend im ZDF gesagt, dass die Ministerriege eine Mischung aus Jung und Erfahren sein werde. „Wir machen eine Neuaufstellung insgesamt.“ Zugleich bekräftigte sie, dass sie volle vier Jahre im Amt bleiben wolle.

Ziemiak bedauerte im ZDF, dass die CDU in den Koalitionsverhandlungen das Finanzministerium an die SPD abgegeben hat. „Das ist nicht gut angekommen bei unserer Basis“, sagte er. Grundsätzlich sei es nötig, dass auch die CDU ihre Mitglieder stärker einbeziehe. Ziemiak räumte ein, dass auch er nicht dafür gewesen wäre, die Koalitionsverhandlungen wegen der harten Forderungen der SPD zur Ressortverteilung platzen zu lassen. „Nein, das hätte sie nicht machen sollen“, sagte er mit Blick auf Merkel.

Entscheidend sei aber, wie sich die CDU nun für die Zukunft aufstelle, auch mit neuen Gesichtern. Spahn sei nur einer der Namen, der hierfür stehen sollte, meinte Ziemiak, der als enger Vertrauter des derzeitigen Staatssekretärs gilt.

Geteiltes Echo auf Merkels Erneuerungsversprechen

In den Reihen der CDU wurde Merkels Bekenntnis zu einer personellen Erneuerung unterschiedlich aufgenommen. Der Partei-Stellvertreter der Kanzlerin, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, begrüßte Merkels Ankündigung: „Die Kanzlerin hat verstanden“, meinte auch Bouffier gegenüber der Bild. Sie werde der CDU „ein klares Signal in Richtung personelle Erneuerung vor dem Parteitag geben“. Thüringens Landesparteichef Mike Mohring sprach in dem Blatt von einem „wichtigen Schritt nach vorn“.

Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer begrüßte Merkels Erneuerungsversprechen: In der neuen Regierung würden „neue Leute eine Rolle spielen“, sagte er in den ARD-“Tagesthemen“. „Wir brauchen einen Schwung im Kabinett.“

Dagegen zeigte sich der Bundestagsabgeordnete und Merkel-Kritiker Klaus-Peter Willsch enttäuscht: „Der Versuch, mit dem üblichen ‚Weiter so‘ das schlechte Verhandlungsergebnis und die Wahlschlappe von September schönzureden, hat mich nicht überzeugt. Wir müssen uns in der CDU schon jetzt überlegen, wie wir uns ohne Merkel personell neu aufstellen.“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster, der zum konservativen Flügel zählt, verlangte für den Parteitag in zwei Wochen ein Tableau an Ministern, das für Erfahrung, Aufbruch und neues Selbstbewusstsein steht. „Das gilt besonders für die Funktion des Generalsekretärs“, sagte er der Rheinischen Post. Amtsinhaber Peter Tauber ist schwer krank und war intern umstritten. (TT.com, APA/Reuters/dpa)