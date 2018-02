Von Karin Leitner Wien — Am Mittwoch ist es so weit. Die Regierenden segnen Personalia ab — sowohl solche im Verfassungsgericht als auch welche für die Universitäten. Schon beim vergangenen Ministerrat hätte das vonstatten gehen sollen. Wegen Unstimmigkeiten — was Kandidaten da wie dort anbelangt — ist die Causa vertagt worden. Am Dienstag gab es ein Hin und Her. Zuerst hieß es, die Höchstrichter kämen nicht auf die koalitionäre Tagesordnung, am späteren Nachmittag war es wieder anders.

Und so wird am Mittwoch das vollzogen, was seit Längerem fix ist: Die bisherige Vizepräsidentin des Höchstgerichts, Brigitte Bierlein, steigt an dessen Spitze auf. Sie ist die erste Frau an dieser Stelle. Der Posten ist frei geworden, weil Gerhart Holzinger 70-jährig Ende Dezember in Pension gegangen ist. Bierlein hat das Gericht seither interimistisch geleitet.

Als Vize folgt ihr Christoph Grabenwarter. Er ist — auf Wunsch der Schwarzen — 2005 Höchstrichter geworden. Das dritte Ticket, das die Regierung in dieser Angelegenheit vergeben darf, geht an Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter; die ÖVP hat ihn nominiert. Er wird in das Verfassungsgericht einziehen. Manche Justizexperten bescheinigen eine „schiefe Optik“ — weil Brandstetter bis vor Kurzem in der rot-schwarzen Koalition gewesen ist.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen dürfte dessen Kür aber nicht beeinspruchen. Und das ist wesentlich. Das Staatsoberhaupt redet bei Richterbesetzungen, so wie bei Ministern, nämlich mit. Die Regierung schlägt Leute lediglich vor, ernannt werden müssen sie vom Mann in der Hofburg.

Wer von außen auf die zwei anderen Richterposten kommt, die es zu besetzen gilt, ist — offiziell — noch offen. Weil das Sache der Parlamentarier sei, wie es heißt. Einen Kandidaten hat der Nationalrat zu nominieren, einen der Bundesrat. Für die Anwärter auf einem Parlamentsticket gibt es ein Hearing — diesen Freitag und kommenden Dienstag im Hohen Haus. Mehr als 40 Juristen haben sich beworben. Dabei wird längst im Vorfeld gefeilscht.

Die ÖVP gesteht der FPÖ zu, zwei Leute für Höchstrichterposten zu nennen. Einer, den die Blauen wollten, ist bereits aus dem Rennen. In der Kanzlerpartei gab es Widerstand, Van der Bellen hatte ebenfalls Bedenken. Zum Zug kommen wird Andreas Hauer, Uni-Professor für Öffentliches Recht und Vorstand des Instituts für Verwaltungsrecht der Linzer Johannes Kepler Uni.

Ebenfalls hoher Richter dürfte der Wiener Anwalt Michael Rami werden. Er werkte einst in der Kanzlei von Dieter Böhmdorfer, der in Wolfgang Schüssels schwarz-blauer Regierung Justizminister war. Rami vertritt Freiheitliche immer wieder in Medienverfahren.

Die Bestellung der Uni-Räte war auch nicht friktionsfrei. Die ÖVP hatte gegen drei Männer, die die FPÖ begehrt hatte, etwas einzuwenden. Als zu rechts hat sie diese qualifiziert. Zwei von ihnen sind nicht auf der Uni-Räte-Liste gelandet, die Bildungsminister Heinz Faßmann den Regierungskollegen am Mittwoch vorlegt: der Burschenschafter Philipp Raich und der Mathematiker Werner Kuich, der für die rechtsnationale Zeitschrift Aula geschrieben hat. Der Dritte, gegen den die ÖVP Vorbehalte hatte, ist aber auf der Liste. Alois Gruber wird Aufsichtsrat an der Uni Graz.