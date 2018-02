Von Michael Smejkal

Pyeongchang – Fast drei Wochen ist Marcel Hirscher nun schon bei diesen Spielen in Südkorea, da kann es schon sein, dass man den Rückflug herbeisehnt. Sein Sager vom Reis, den er hier zur Genüge konsumiert habe, hat sein Gold im Riesentorlauf begleitet, ein großer Wunsch geht am Wochenende in Erfüllung. „Endlich wieder einmal im eigenen Bett schlafen. Darauf freue ich mich wirklich.“

Davor gibt es aber noch den dritten Teil in der Mission Gold zu absolvieren: Im Slalom heißt am Donnerstag (2.00 und 5.30 Uhr/TT.com-Ticker) das Duell – wieder einmal – Marcel Hirscher gegen Henrik Kristoffersen, bei sechs Duellen im bisherigen Ski-Weltcup lag fünfmal Hirscher voran. Wer der große Favorit in diesem Bewerb ist, ist damit klar – nur für Hirscher nicht. In seiner peniblen Planung kommt ihm da ein Detail in die Quere, das in der Tat etwas merkwürdig ist. Die FIS hat die geplante Hangbefahrung am heutigen Mittwoch abgesagt, um die Piste zu schützen. Das ist nachvollziehbar, die Begründung weniger: Man will den Hang nicht mit Wasser präparieren.

Wie dann der Rennhang am Donnerstag aussehen wird, „das werden wir halt erst wissen, wenn wir am Donnerstag auf den Hang gehen“, sagte Hirscher – und man merkte ihm an, das ihm derartige Unwägbarkeiten gewaltig gegen den Strich gehen. In der Tat herrschen hier dann Bedingungen, die man so eher selten im Weltcup findet – allerdings ist das für alle Fahrer am Start gleich.

Der Hang, die Bedingungen, die Pisten, das Training – jedes noch so kleine Detail nimmt Hirscher dankbar auf, um die Favoritenrolle von sich zu weisen. Wer denn seine größten Konkurrenten im Slalom seien, wurde er etwa von einem US-Journalisten gefragt. Ohne zu zögern antwortete er: „Schwarz, Kristoffersen, Yule.“ Der neben ihm sitzende Marco Schwarz konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. „Das ist das übliche Spielchen vor dem Rennen“, konterte Schwarz und das wollte Hirscher auch nicht auf sich sitzen lassen. „Du stellst in jedem Training eine Bestzeit auf, wie oft stelle ich eine auf?“

Eine auf den ersten Blick gute, auf den zweiten Blick aber nebensächliche Frage, denn Hirscher ist genau jener Rennfahrertyp, der im Starthaus den Schalter umlegen kann. Ist das auch zum dritten Mal nach Kombination und Riesentorlauf möglich? „Da ist eine Chance da, es besteht die Möglichkeit, aber es wird sehr schwierig.“ Understatement pur. Und auch im Training ortet Hirscher einen Rückstand. „Ich habe wahrscheinlich von allen, die hier eine Chance auf eine Medaille haben, die wenigsten Slalom-Trainingstage in den letzten Wochen gehabt.“ Damit spielt er auf Henrik Kristoffersen an, der in Europa Slalom trainiert hat, während er sich über die Abfahrt an Kombi-Gold angenähert hat. Das mag zwar stimmen, gibt sein Trainer Mike Pircher zu, sagt aber: „Das ist wahrscheinlich der beste Hirscher, den es je gab.“