Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Dass das Haus der Musik (HdM) weit mehr kosten wird, als ursprünglich von Land und Stadt budgetiert, ist längst bekannt. Was die Höhe betrifft, mauern so kurz vor der Landtagswahl am Sonntag und der Gemeinderatswahl am 22. April aber sowohl Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP) als auch Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), die TT berichtete. Kolportiert werden seit Monaten Gesamtkosten von bis zu 65 statt der ursprünglich budgetierten 58 Mio. Euro.

Die Vorplatzgestaltung des seit Längerem zum „Kulturquartier“ ausgerufenen Bereiches rund um das Haus der Musik, also der Straßenzug Rennweg/Universitätsstraße (Abschnitt Herrengasse bis Karl-Rahner-Platz), wurde gestern erstmals dem Gemeinderat präsentiert. Initialgeber für diese Neugestaltung bildet freilich der Neubau des Hauses der Musik. Bereits vorab taten dies Oppitz-Plörer und Vize-BM Sonja Pitscheider (Grüne) gegenüber den Medien. Auffallendste Neuerung: Das Areal soll künftig als Platz neu genutzt werden. Folglich soll auch eine verkehrliche Begegnungszone ausgerufen werden. Streng genommen sind in solchen verkehrsberuhigten Zonen Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gleichberechtigt. Zentrale Voraussetzung ist hierbei gegenseitige Rücksichtnahme. Als Oberflächenbelag einigte man sich in der eigens eingerichteten Steuerungsgruppe (Politik, Beamtenschaft, Architekten) nach intensiven Diskussionen auf den Einsatz von gefrästem Beton.

Rund um die bestehenden Bäume (Bsp. Blutbuche) soll es Grünstreifen geben – entlang der Universitätsstraße ist auch die Pflanzung von neuen Bäumen angedacht. Diese sollen letztlich auch der geplanten HdM-Gastronomie in der Universitätsstraße ein etwas amikaleres Flair verleihen. Neben dem neu aufzustellenden Leopoldsbrunnen ist auch ein neues Beleuchtungs- und Informationskonzept mittels Licht- und Infostelen eingeplant. Hinzu kommen spezielle Infrastruktureinrichtungen, um den Platz auch für Veranstaltungen unterschiedlichster Art zu öffnen.

Bleiben die Kosten: Auf die explizite Nachfrage, wie hoch denn nun die Gesamtkosten der Oberflächengestaltung zwischen Herrengasse und Karl-Rahner-Platz für die Stadt sein werden, blieb Oppitz-Plörer gestern eine Antwort schuldig. Auch, weil heuer ohnehin nur der kleinere Teil direkt rund um das Haus der Musik samt Universitätsstraße fertig gestellt werden könne. Dieser wird von Oppitz-Plörer mit Kosten in der Höhe von drei Millionen Euro angegeben. Schuld daran ist die Rad-WM im September. Das gesamte Areal sei bis dahin einfach nicht fertig zu bekommen.

Mehr noch: Intern heißt es, dass die IKB sogar eine Baustelle in der Kaiserjägerstraße auf 2019 verschieben müssen, nur damit der Rumpfzeitplan eingehalten werden kann. Der Rest des neuen Platzes muss zur Rad-WM ja provisorisch asphaltiert werden, der Endausbau erfolgt erst 2019. Damit, so hieß es aber gestern seitens Oppitz-Plörer und Pitscheider, werde sich der neugewählte Gemeinderat auseinanderzusetzen haben.

Wie die TT aber gestern in Erfahrung bringen konnte, gibt es sehr wohl bereits eine Gesamtkostenaufstellung für den Vorplatz: Diese beläuft sich auf 8,36 Millionen Euro (siehe Box). Zur Finanzierung werde es einen Nachtragskredit für 2018 und einen Vorgriff auf das Budget 2019 benötigen, heißt es. Politische Beschlüsse hierfür sind freilich noch ausständig.