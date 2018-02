Von Peter Nindler

Innsbruck — Die Position von VP-Chef und Landeschef Günther Platter ist so stark wie nie zuvor: innerparteilich und bei der Wahl seines Koalitionspartners. Dass die blauen Bäume nicht in den Himmel gewachsen sind, die SPÖ zweitstärkste Partei geblieben ist und die Grünen ihre Koalitionshürde von zehn Prozent übersprungen haben, spielt ihm alle Trümpfe in die Hand. Trotzdem: Ab heute reden auch die mächtigen ÖVP-Bünde in der Koalitionsfrage ein Wort mit.

Am Vormittag tagt der Parteivorstand, er wird Platter mit den Sondierungsgesprächen beauftragen. Der Wirtschaftsbund um Franz Hörl machte zwar kein Geheimnis daraus, das er auch in Tirol zu Schwarz-Blau tendiert. Zuletzt erteilte die Adlerrunde der Fortsetzung einer schwarz-grünen Koalition eine Absage. Allerdings: Die Begeisterung ist wegen Debatten auf Bundesebene im Wirtschaftsflügel aber deutlich gesunken. Das gibt Hörl offen zu: „Vor allem die zweite Reihe in der FPÖ macht mir Sorgen, die SPÖ wäre deshalb eine Alternative."

In den Vorstellungen der Arbeitnehmer in der ÖVP spielt die FPÖ keine Rolle: AAB-Chefin und Bildungslandesrätin Beate Palfrader hat sich bereits für eine weitere Zusammenarbeit mit den Grünen ausgesprochen. AK-Präsident Erwin Zangerl gilt ohnehin als Befürworter einer breiten Koalition von ÖVP, SPÖ und Grünen.

Der homogenste Block innerhalb der ÖVP ist der Bauernbund. Aber nicht in der Koalitionsfrage. Das Verhältnis mit den Grünen wird nach den Erfahrungen in der Koalition als herausfordernd beschrieben. Bauernbundchef und Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler gilt als Pragmatiker, dementsprechend fällt seine Aussage aus: „Ich habe ein klares Programm im Kopf, in den Sondierungen wird sich herausstellen, mit wem das umsetzbar ist."

Am leichtesten wären die Blauen für eine Regierung zu gewinnen. Doch Platter hat sich immer dagegen gesträubt. Inhaltlich gibt es mit dem Koalitionsprogramm auf Bundesebene — von Wirtschaft über Soziales bis zur Sicherheit — wohl die größte Übereinstimmung. Das sieht auch FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger so. „Hier sehe ich keine Hindernisse, und die kleinen lassen sich sicher ausräumen."

Kraftwerke, Natura 2000, Skigebietszusammenschluss Ötztal/Pitzal und Mindestsicherung: Die Verhandlungen mit den Grünen sind gespickt mit Hürden. Und natürlich kritisch beäugt von Wirtschafts- und Bauernbund. LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) ist allerdings verhandlungsbereit, sie spricht von einer erfolgreichen Regierungsarbeit als Atout.

Insgesamt schlüpft die SPÖ immer mehr in die Rolle des Jolly Jokers. Als wohlgelittene Alternative in der ÖVP betonte SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik gestern Abend auch den Willen zu Koalitionsgesprächen. „Zu gestalten liegt in unserer DNA."

Mit den NEOS könnte die ÖVP ebenfalls problemlos koalieren. Aber es darf bezweifelt werden, dass Platter auf Pink einschwenkt. Hinter dem personellen Angebot der NEOS steht ein Fragezeichen.

ÖVP, SPÖ und Grüne beraten bereits heute, der FPÖ-Parteivorstand tagt erst morgen. Spätestens Mittwoch dürfte es das erste Abtasten bei den Parteigesprächen geben.