Herr LHStv. Josef Geisler: Sie haben Schwarz-Rot sowie Schwarz-Grün erlebt und jetzt gibt es im Bund Türkis-Blau. Wohin soll sich die ÖVP in Tirol wenden?

Josef Geisler: Es war überall etwas Gutes dabei, wir haben stets etwas weitergebracht. Auch mit den Grünen hat es funktioniert, es gibt keinen Stillstand. Jetzt heißt es aber: neues Spiel, neues Glück.

Wäre für die SPÖ die große Koalition die Antithese zum Bund?

Elisabeth Blanik: Warum? Im Bund regiert ja auch die ÖVP. Wir haben klare Vorstellungen, wie das Land gestaltet werden kann. Und die Kompetenz dazu. Wir wollen im Land gestalten. Das kann ich mir sowohl auf Regierungsebene als auch im Landtag vorstellen.

Ist die FPÖ mit Platz drei noch eine Koalitionsoption?

Markus Abwerzger: Wir sind inhaltlich und personell gut aufgestellt und wollen regieren. Allerdings nicht um jeden Preis. Unsere Handschrift muss sichtbar sein. Mindestsicherung, Verkehr und Sicherheit sind für uns extrem wichtige Themen; entweder auf der Regierungsbank oder als gestärkte Oppositionspartei.

Werden die Grünen mit Blick auf den Zustand der Bundesgrünen nicht gerade dazu gezwungen, wieder eine Regierung mit der ÖVP zu bilden? Opposition wäre ja nicht besonders hilfreich?

Gebi Mair: Wir werden zu nichts gezwungen und sind entspannt. Wir können Opposition ganz gut, allerdings auch regieren. Es hängt ausschließlich von den Inhalten ab. Da schauen wir, was rauskommt.

Herr Oberhofer, sind NEOS überhaupt in der Lage zu regieren? Sollten Sie nicht zuerst im Landtag Fuß fassen?

Dominik Oberhofer: Wir haben sehr gute Persönlichkeiten in unserem Umfeld wie den Haller Anwalt und Ex-Stadtrat Hannes Margreiter. Wir trauen uns das zu. Auch eine konstruktive Oppositionsrolle.

Herr Geisler, sind die Parteimuskeln angespannt? Und denkt man sich bei 44,3 Prozent, jetzt müssen es potenzielle Koalitionspartner richtig billig hergeben? Geisler: Es sind keine Muskeln aufgeschwollen, sondern im Parteivorstand haben wir eine große Verantwortung gespürt. Die ÖVP tourt sicher nicht durchs Land und sagt: Wer mit uns regieren möchte, muss kuschen. Die ÖVP geht mit Demut an die Sache he­ran und will die größtmögliche Schnittmenge bei den Inhalten erzielen. So einfach ist das.

Mair: Wir sind demütig vor den Wählern, nicht vor der ÖVP. Wir haben ein Wahlprogramm mit 436 Punkten und kämpfen um jeden einzelnen. Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass wir bei vielen Themen mit der ÖVP zusammengekommen sind. Wenn man sich bemüht, geht etwas weiter. In manchen Bereichen gab es keine Einigung. Das würde auch in Zukunft so sein.

Blanik: Demütig ist die ÖVP sicher nicht. Deswegen benötigt es schon Änderungen im Selbstverständnis, um kon­struktiv zusammenzuarbeiten. Außerdem hat LH Günther Platter zuletzt zweimal erklärt, dass nicht der kleine Koalitionspartner sagen kann, wo es langgeht. Wenn schon er. So stelle ich mir eine Zusammenarbeit nicht wirklich vor.

Herr Abwerzger, und Ihnen hat die ÖVP indirekt ausgerichtet, dass man mit der FPÖ gar nicht will.

Abwerzger: Das hat mir die ÖVP nie ausgerichtet. Jetzt führen wir einmal Sondierungsgespräche und schauen, was geht und was nicht. Ich gehe erhobenen Hauptes in die Gespräche. Persönlich benötige ich nicht unbedingt eine Regierungsbeteiligung, dem Land würde es jedoch guttun. Aufgrund der Geschehnisse sind wir aber sicher Außenseiter im Koalitionspoker.

Herr Oberhofer, hätten Sie nicht Angst, in einer Koalition mit der ÖVP salopp gesagt „aufgefressen“ zu werden? Oberhofer: Mit 5,2 Prozent kann man nicht gefressen werden. Natürlich besteht die Gefahr. Eine Reformpartnerschaft mit der ÖVP wäre trotzdem spannend. Nur ich glaube, dass die Grünen schon am Sprung in eine neuerliche Koalition mit der ÖVP sind.

Mair: Ich habe das Gefühl, alle sind sehr vorsichtig, ob man sich das mit der ÖVP eigentlich antun soll. Wenn der Inhalt passt, kann man sich allerdings schon trauen.

Blanik: Wer traut sich nicht? Ich habe keine Angst.

Oberhofer: Gebi, ich kenne deine 436 Punkte, da streicht dir die ÖVP bereits im Vorfeld locker 421 davon weg.

Abwerzger: Die Grüß-Göttin-Statue gegenüber der Wallnöfer-Skulptur schaue ich mir auch an.

Kommen wir zu den wirklichen Knackpunkten. Wäre eine bundesweite Mindestsicherung eine rote Linie? Geisler: In Tirol haben wir eine Änderung zustande gebracht, obwohl das nicht einfach war. Es geht darum, den Menschen, die die Mindestsicherung benötigen, zu helfen, und andere, die sich zurücklehnen, zu motivieren, wieder in den Arbeitsprozess einzusteigen. Deshalb müssen wir nachschärfen und uns auch anschauen, ob jemand benachteiligt wird. Das ist die Kunst.

Mair: Im Wahlprogramm der ÖVP steht, dass die hohen Wohnkosten ebenfalls berücksichtigt werden sollen. Dieses Problem wurde erkannt.

Blanik: Die Frage war eine andere. Für uns ist ein bundeseinheitliches Modell nach dem Vorbild Oberösterreich mit den Verschärfungen jedenfalls nicht vorstellbar.

Ingrid Felipe hat gemeint, eine bundeseinheitliche Regelung ist nicht verhandelbar.

Mair: Es gibt noch nicht einmal einen Vorschlag. Ich habe eine Vermutung, was Schwarz-Blau möchte, aber es gibt noch keinen Entwurf dazu.

Blanik: Die Tiroler Mindestsicherung ist nicht ganz schlecht aufgestellt, bei einigen Bereichen haben wir nicht zugestimmt wie bei der Deckelung der Wohnungskosten beim Sachaufwand. Da benötigt es unbedingt eine Änderung. Weitere Verschärfungen sind für uns ein No-Go.

Abwerzger: Unsere Position ist klar: Wir wollen eine Bundeslösung, das oberösterreichische Modell sollte auch in Tirol umgesetzt werden. Das ist eine blaue Linie für uns. Natürlich muss das Land weiterhin in der Lage sein, über Härtefälle zu entscheiden. Wegen der steigenden Ausgaben ist die Mindestsicherung für uns das Zukunftsthema schlechthin.

Oberhofer: Wir diskutieren noch, für uns stehen Sachleistungen im Vordergrund. Hier orientieren wir uns eher an ÖVP und FPÖ.

Könnte die Umweltpolitik wie die viel diskutierten Natura-2000-Ausweisungen auch ein Stolperstein in Koalitionsgesprächen sein?

Abwerzger: Wir haben ein Gutachten, das auf die rechtswidrige Verordnungen hinweist. Das werden wir prüfen. Die ÖVP hat darauf geachtet, dass Natura 2000 kein Wahlkampf­thema wird, weil Nachnominierungen auf uns zukommen. Das müssen wir verhindern.

Herr Geisler, bleibt es beim ÖVP-Nein zu neuen Natura-2000-Nominierungen?

Geisler: Ich bin für den Naturschutz, aber nur im Einvernehmen mit der Bevölkerung. Sonst macht es keinen Sinn. Wir werden mit der EU reden und klarmachen, was aus unserer Sicht Sinn macht und was nicht. Wir haben ja bereits einen guten fachlichen Vorschlag gemacht.

Blanik: In Osttirol wurde nichts gemeinsam mit der Bevölkerung beschlossen. Es muss nach fachlichen und nicht politischen Vorgaben vorgegangen werden. Und unter Einbeziehung der Grundbesitzer und der Bevölkerung. Da habe ich andere Vorstellungen, wie man Politik umsetzt.

Mair: Wir haben uns als Umweltfighter präsentiert, da wird sich niemand wundern, wenn wir uns für den Naturschutz einsetzen. Dazu gehört natürlich Natura 2000.

Oberhofer: Wir sind eine wirtschaftsliberale Kraft. Es kann nicht sein, dass man beim Gletscherzusammenschluss Pitztal-Ötztal wie die Grünen keine neuen Pisten erlauben möchte. Wir könnten deshalb ein Motor für die ÖVP sein. Neue Natura-2000-Gebiete muss man nicht forcieren.

Wie schätzen Sie die Koalitionswahrscheinlichkeiten ein? Wir glauben zu 45 % an Schwarz-Grün, zu 40 % an ÖVP-SPÖ, zu zehn Prozent an Schwarz-Blau und zu fünf Prozent an eine Koalition von ÖVP und NEOS.

Geisler: Jeder hat derzeit die gleichen Möglichkeiten. Da gibt es keine Bevorzugungen. Es geht um Inhalte und auch um Personen. Mit den NEOS wäre es aber nicht ganz einfach, das hat auch etwas mit der knappen Mehrheit von 19 Mandaten im Landtag zu.

Mair: Vorher Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, bringt nichts. Entweder es geht oder es geht nicht.

Blanik: Derzeit ist alles offen. LH Platter wird einmal ausloten, wo es für ihn am günstigsten und angenehmsten ist.

Hat die Entscheidung in der SPÖ auch etwas mit Ihnen zu tun, weil Sie gerne Bürgermeisterin in Lienz bleiben und nicht unbedingt in die Regierung wechseln möchten? Tun Sie sich schwer damit?

Blanik: Das ist keine schwierige Frage. Ich habe immer einen Plan, an dieser Frage kann eine Koalition nie scheitern. Letztlich wird die SPÖ entscheiden, welche Personen Regierungsämter übernehmen, und nicht die ÖVP. Es geht auch um die Ressorts.

Abwerzger: Die zehn Prozent sind schon tief gegriffen. Wir haben Außenseiterchancen, aber wir wollen uns auf Augenhöhe begegnen. Ich gehe positiv in die Verhandlungen.

Platter hat gemeint, er will weder mit rechten noch linken Spinnern zusammenarbeiten.

Abwerzger: Da fühle ich mich nicht angesprochen. Aber auch wir wollen keine linken und rechten Spinner.

Oberhofer: Die fünf Prozent Koalitionswahrscheinlichkeit sind sehr realistisch. Einige Reformprojekte wollen wir NEOS im Landtag aber schon mitgestalten.

Das Gespräch führten Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer