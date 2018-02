Wien, Berlin – Das deutsche Gerichtsurteil, wonach Diesel-Fahrverbote in Ballungsräumen mit hoher Luftbelastung zulässig sind, hat aus Sicht der Regierung keine Folgen für Österreich: Die Situation sei nicht vergleichbar, meinte Umweltminister Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat. Auch denkt sie weiterhin nicht daran, die steuerliche Begünstigung des Diesels zu beenden.

Topografisch sei man hierzulande nur in Graz und im Inntal betroffen, und da gebe es ja den „Luft-100er“. Man arbeite daran, stärkere Anreize zu schaffen, um den Verkehr zu reduzieren, die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln attraktiver zu machen und den Ausbau der E-Mobilität zu forcieren, betonte die Ministerin.

Tiroler Unterland mit höchster NO2-Belastung

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) machte am Mittwoch darauf aufmerksam, dass in Österreich die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) im Vorjahr an elf Messstellen deutlich überschritten wurden. Der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft. Darüber hinaus sieht das Immissionsschutzgesetz Luft in Österreich den noch strengeren Grenzwert von 35 Mikrogramm.

Am höchsten war die NO2-Belastung im Tiroler Unterland. In Vomp an der Inntalautobahn (A12) gab es einen Jahresmittelwert von 54 Mikrogramm. Der zweithöchste Wert wurde in Hallein an der Tauernautobahn (A10) gemessen (49), der dritthöchste in der Stadt Salzburg an der Westautobahn (A1) sowie in Linz bei der Messstelle Römerberg (jeweils 46).

Werte in deutschen Städten noch deutlich höher

Der VCÖ fordert verstärkte Maßnahmen in Österreich, um die Belastung durch Stickstoffdioxid zu verringern. NO2 kann zu Atemwegserkrankungen, Asthma, Bronchitis, Lungenschäden, Herz-Kreislauferkrankungen und Herzinfarkten führen. „Das Diesel-Fahrverbot (Anm. in Deutschland) ist auch die Folge des Dieselskandals. In den vergangenen Jahren haben Hersteller Diesel-Pkw auf den Markt gebracht, die auf der Straße im Vergleich zu den Abgastests im Labor ein Vielfaches an Schadstoffen ausstoßen.“

Die Stickstoffdioxid-Werte in deutschen Städten wie München oder Stuttgart lagen im Vorjahr allerdings deutlich über jenen von Österreich. So wurde in München ein Jahresmittelwert von 78 Mikrogramm pro Kubikmeter erreicht, in Stuttgart waren es 73 Mikrogramm.

Wirtschaftskammer warnt vor Schnellschüssen

Seitens der Wirtschaftskammer wurde vor Schnellschüssen in Österreich durch das deutsche Urteil gewarnt. Die WK Oberösterreich verwies auf die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Dieselantriebs. Mit mehr als 2,7 Millionen zugelassenen Diesel-Pkw würden in Österreich derzeit sechs von zehn Pkw mit Dieselantrieb fahren. 17,2 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung gingen in Österreich auf den Dieselantrieb zurück und 230.000 Arbeitsplätze seien ebenfalls auf den Dieselantrieb rückführbar.

ÖAMTC fordert 2000-Euro-Umstiegsprämie

Unterdessen fordert der ÖAMTC erneut eine Prämie für den Umstieg von alten Dieselmodellen auf modernere und umweltfreundlichere Autos. Nötig sei eine „Ökoprämie-Neu“, forderte Bernhard Wiesinger, Leiter der ÖAMTC-Interessenvertretung. 1,6 Millionen Autos der Abgasklassen Euro 3 oder schlechter seien 2016 unterwegs gewesen. Das sei ein Drittel des Fahrzeugbestands, der für die Hälfte der Stickoxid- und 95 Prozent der Feinstaub-Emissionen des Pkw-Verkehrs verantwortlich sei.

„Diesen Teil des Fahrzeugbestandes zu verjüngen, würde der Umwelt wesentlich nachhaltiger helfen als Fahrverbote, die nur Symptome, nicht aber Ursachen bekämpfen können“, meint Wiesinger. Der ÖAMTC schlägt vor, dass bei der Verschrottung eines Fahrzeuges der Abgasklassen 0 bis 3 bei gleichzeitigem Kauf eines neuen Pkw ab Abgasklasse 6d-TEMP oder eines E-Fahrzeuges eine Förderung von 2000 Euro fließt. Staat und Fahrzeughandel sollen sich die Finanzierung teilen. (TT.com, APA)