Matthias Sauermann

Was sind Ihre ersten Gedanken, wenn Sie an das Jahr 1968 denken?

Timm: Dass 1967 viel entscheidender war. Mit den ersten größeren Demonstrationen gegen Vietnam. Der 2. Juni, der einen richtigen Schub brachte. Nicht nur, weil Benno Ohnesorg erschossen wurde. Sondern weil 120 Menschen krankenhausreif geprügelt wurden – wegen einer Demonstration gegen den Schah [von Persien, Anm.].

Die Situation zeigte so verdichtet, worum es ging. Der Schah, in dessem Land Regimegegner gefoltert wurden. Lübke [Heinrich, Anm.], der Bundespräsident. Kurt Georg Kiesinger, der deutsche Bundeskanzler, ein ehemaliges NSDAP-Mitglied vom Auswärtigen Amt, der bei Goebbels gearbeitet hat. Der Polizeipräsident und ehemalige Ritterkreuzträger Duensing [Erich, Anm.] gab den Befehl die Demonstration aufzulösen. Er sagte: „Demonstrationen löst man auf wie Leberwürste. Indem man in die Mitte hineinsticht und sie zu den Enden hinausdrückt.“ Und plötzlich hatten sie einen Toten da liegen. Kurras [Karl-Heinz, der Mörder Ohnesorgs, Anm.] hat gezielt geschossen.

Sie waren ein Freund Ohnesorgs. Wie haben Sie die Zeit nach dem Schuss auf ihn erlebt?

Timm: Die Freundschaft von Benno Ohnesorg und mir war recht eigen. Ihm habe ich das erste Mal Texte von mir gegeben. Bis dahin hatte ich nur für mich geschrieben. Wir führten ein andauerndes Literaturgespräch. Über Camus, Sartre und Lyrik. Nach dem Abitur haben wir uns getrennt. Er ist nach Berlin gegangen, ich nach München. Dann bin ich mit einem Stipendium nach Paris gegangen und habe an meiner Doktorarbeit geschrieben.

Dort hörte ich die Nachricht [vom Tod Ohnesorgs, Anm.]. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich brachte ihn nicht mit politischen Aktivitäten in Zusammenhang. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit ihm intensiv politisch diskutiert hätte. Erst später hat man mir gesagt, dass er sich auch politisiert hat.

Die Ermordung Ohnesorgs löste eine große Empörung aus. Es ist natürlich etwas Emotionales, wenn man über einen Freund erfährt, wie die Staatsmacht reagiert. Es wurde deutlich, wie sehr noch diese faschistische und autoritäre Mentalität in den Behörden, Universitäten, Schulen steckte. Die zynischen Bemerkungen dazu. Und dann gab es noch die widerliche „Bild“-Zeitung, die so manipulativ darüber sprach. Das alles zusammen führte zu einem Schub. Ich kam dann zurück nach München und ging zum SDS [Sozialistischer Deutscher Studentenbund, Anm.], und plötzlich waren das keine akademischen Diskussionen mehr, sondern eine aufgeladene Diskussion über Aktion. Die Theorie sollte Praxis werden.

Wie würden Sie die gesellschaftlichen Bedingungen beschreiben, die zum Aufkommen der 68er-Bewegung geführt haben?

Timm: Das ist ein sehr starkes autoritäres, mentales Problem gewesen. Nazis saßen in den Schulen, in den Universitäten. Ich hatte einen Nazi-Lehrer, der sagte, es gibt schon wieder viel zu viele Juden. Ein Geschichtslehrer.

1945, als die Amerikaner kamen, entstand ein radikaler Bruch in der deutschen Mentalität. Ich war damals fünf Jahre alt. Ich durfte nicht mehr „Heil Hitler“ sagen, nicht mehr die Hacken zusammenschlagen. Man beobachtete, dass sich die Erwachsenen völlig veränderten. Die Mentalität der Pflicht, des Gehorsams, der Tapferkeit brach von heute auf morgen zusammen. Der Kreisleiter von nebenan, der gefürchtet war, musste plötzlich in seiner braunen Uniform die Gosse fegen. Die amerikanischen GIs fuhren immer wieder vorbei und spritzten ihn nass.

Dieser Bruch war nicht nur eine Befreiung der tatsächlichen Opfer, also jener, die in den Konzentrationslagern und Gefängnissen waren, sondern auch der deutschen Gesellschaft. Eine Befreiung von dieser autoritären, militärisch ausgerichteten Mentalität, die die deutsche Geschichte lange bestimmt hat. Jazz, Filme, Autoren wie Hemingway und die Jeans stehen für diesen Wandel.

Allerdings haben sich wenig später die alten Verhältnisse wieder rekonstituiert. Die Nazis, die sie erst rausgeschmissen hatten, kamen wieder in Amt und Würden. Damit hat sich auch wieder die Mentalität hergestellt, die auf Gehorsam und Ordnung ausgerichtet war. Auch an den Unis: Da gab es autoritäre Ordinarien, deren Assistenten den Professorenfrauen beim Zusammenlegen der Wäsche halfen.

KD Wolff [Verleger, ehemaliger Vorsitzender des SDS, Anm.] beschrieb die Verhältnisse so, dass man das Gefühl hatte, es fehle die Luft zum Atmen. Und dass die 68er ein Befreiungsschlag aus dieser erdrückenden Stimmung waren. Würden Sie dem zustimmen? Timm: Gut, man kann das natürlich als Metapher so umschreiben. Was ich meine, ist, dass die Lebensweise nicht mehr dem entsprach, was sich an den kritischen Rändern schon entwickelt hatte. Der zivile Protest kam damals aus den USA, an den amerikanischen Universitäten wurde der Aufstand geprobt – mit Sit-ins und Go-ins. Das passte überhaupt nicht zu den deutschen Verhältnissen, die noch viel undemokratischer waren als in den USA. Auch die Kultur spielte da eine große Rolle.

Sie haben die 68er in Ihrem ersten Roman „Heißer Sommer“ porträtiert. Ulrich Krause, der Hauptcharakter, wirkt an vielen Stellen wie ein Getriebener, der nicht weiß was er machen und wo er hin soll. Glücklich fühlt er sich dann erst in der Gruppe, unter den Demonstranten. Ist die Sinnsuche ein zentrales Element der 68er? Timm: Ich glaube, ja. Auch wenn ich meinen eigenen Weg beschreiben würde. Heute wäre die Selbstoptimierung das Problem. Damals war es eine Konkurrenz, die jeden vereinzelte. Und plötzlich merkte man, dass die Schwierigkeiten, unter denen man litt, etwas Gesellschaftliches sind. Was man nur überwinden kann, wenn man gemeinsam etwas macht.

Das war auch davon bestimmt, dass man selbst jemand anderer werden wollte. Es ging also nicht nur um höhere Löhne oer kürzere Arbeitszeiten, sondern um die Erkenntnis, dass Sinn durch Gemeinsames erreicht werden kann.

Der neue österreichische Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sagte in einem Interview mit der „Tiroler Tageszeitung“, die türkis-blaue Regierung sei ein Gegenentwurf zu den 68ern: „Die 68er versuchten im Namen des Fortschritts zerstörerisch zu wirken. Die Thesen der 68er haben sich als falsch herausgestellt. Das Bedürfnis nach Orientierung, Geborgenheit und Heimat wird von uns wieder in ein positives Licht gerückt.“ Was sagen Sie dazu?

Timm: Was soll man dazu sagen? Dieser Heimatbegriff ist abenteuerlich. Ich kann damit nichts anfangen. Wenn „Heimat“ bedeutet, dass man in sicheren Verhältnissen leben und sich auskennen will, dann ist das okay. Aber das ist nicht daran gebunden, dass man wieder die Lederhosen anzieht.

Wenn jetzt so eine Dekonstruktion von 68 kommt, ist das albern. Es sind doch die neoliberalen Verhältnisse, die diesen Heimatbegriff mit der Globalisierung kaputtmachen. Das ist genau das, was diese Konservativen nicht verstehen. Dazu kann man Karl Marx lesen, der das früh vorausgesagt hat, dass das Kapital diese lokalen Nischen ausräumt und zwingt global zu operieren.

Darin steckt die Kritik, dass die 68er vor allem zerstört hätten, Strukturen, die Norm der Familie, und dass sie für einen Werteverfall in der Gesellschaft verantwortlich seien. Timm: Aber das stimmt doch auch nicht. Diese Strukturen waren schon zerfallen, die Ehen waren schon kaputt: Wenn der Mann die Frau und Kinder am Abend prügelte, weil er völlig kaputt nach Hause kam. Was wurde zerstört? Es wurde eher die Möglichkeit gegeben, eine größere Freiheit zu schaffen.

Es gab diese antiautoritären Kindergärten. Aber die waren notwendig.. Ich habe noch erlebt, dass ich immer aufstehen musste, wenn der Lehrer kam. Dass der Lehrer prügelte. Gewalt war in den Schulen noch legitim.

Ich kritisiere auch manches bei den 68ern. Vieles wurde überzogen. Aber man hat experimentiert und eine emanzipierte Form gewonnen.

Kritiker der 68er verweisen auch darauf, dass sich ein Teil der jungen Menschen nach dem Zusammenbruch der Proteste radikalisierte, Terrorgruppen wie die „Rote Armee Fraktion“ entstanden. Auch in Ihrem Roman „Heißer Sommer“ ist ein SDS-Wortführer in der letzten Szene mit einer Waffe in der Hand beschrieben. Haben die 68er dem linksextremen Terror den Weg bereitet?

Timm: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich habe den Baader [Andreas, RAF-Terrorist, Anm.] kennengelernt, als er noch nicht im Untergrund war. Mir war der persönlich höchst unsympathisch, richtig unangenehm. Der war, was man heute einen Chauvi nennt. Unerklärlicherweise flogen viele Frauen auf den – auch die Ensslin [Gudrun, RAF-Terroristin, Anm.]. Er hatte auch so eine brutale Sprache wie: „Wir müssen mal wieder ficken.“

Ich kenne natürlich die Diskussion im SDS. Da gab es Leute, die sagten, man muss Gewalt üben, weil in der Dritten Welt Menschen sterben und wegen des Vietnamkrieges. Ich fand das völlig falsch. In anderen Teilen der Welt, wie Südafrika oder Namibia, wo Gewalt ausgeübt und Menschen getötet und gequält wurden, war Gewalt legitim, um sich dagegen zu wehren. Aber hierzulande gab es ja demokratische Formen. Es gab zwar Autoritäre und ehemalige Nazis, aber gegen die konnte man protestieren.

Dass das aus den 68ern gekommen ist … Dutschke [Rudi, Anm.] ist ja nicht in die Gewalt gegangen, KD Wolff auch nicht. Das ist eine kleine Sektion gewesen, die sich in ein eigenes, geschlossenes System manövrierte, nicht mer öffentlich diskutieren konnte und sich darum immer weiter radikalisierte.

Der Linksterror dieser Zeit hatte also weniger mit der Ideologie zu tun, die damals entstanden ist, sondern mit den Einzelpersonen, die sich radikalisierten? Timm: Genau. 68 hatte ja keine Ideologie. Ideologie wurde ja gerade in Frage gestellt. Zwei Dinge waren in den 68ern zentral: Lustgewinn – und das wurde auch gelebt – und das Hinterfragen. Das Hinterfragen war ein Hebel, der eine Dialektik in Bewegung setzte, die zur Aufklärung drängte. Zu sagen, 68 wäre eine konsistente Theorie, ist eine Vereinfachung. Antiautoritär, das kann man sagen. Aber die Baader-Meinhof-Gruppe war gerade nicht antiautoritär, sondern im Gegenteil extrem autoritär.

Es gibt Biografien wie jene des RAF-Anwalts Horst Mahler. Er war zuvor im SDS aktiv, später sagte er sich von linken Ideen los und wurde zum überzeugten Neo-Nazi und Holocaust-Leugner. Wie ist so etwas möglich? Timm: Das sind autoritätsfixierte Charaktere. Die wechseln von einem System ins andere. Auch im Kaninchenzüchterverein wäre Mahler wohl ein radikaler Mann, der für die Langohr- oder Langhaarkaninchen kämpfen würde. Das ist Psychopathologie. Das hat mit 68 aber nur insofern zu tun, als er da mal Sprecher war. Und damals zeichnete er sich schon durch eine sehr autoritäre Form aus.

Ich habe ihn in München bei einer Diskussion erlebt. Es ging darum, was passiert, wenn bei einer Demonstration jemand umkommt. Was damals passiert ist, hier in München. Nicht durch Polizeigewalt, sondern weil ein Balken geworfen wurde. Mahler sagte damals: „Wenn man sich in ein Auto setzt kann es auch passieren, dass auf der Autobahn ein Reifen platzt.“ Das war zutiefst zynisch.

Mahler wird oft als Beleg für die These herangezogen, dass linksextreme und rechtsextreme Ideen nah beieinander liegen. Timm: Aber das stimmt doch auch nicht. Die Autoritätsfixierung kann man als Polares vergleichen. Aber die Inhalte sind doch sehr unterschiedlich. Es ist ein Unterschied, ob man völkisch redet oder für Internationalismus ist. Wesentliche Bestandteile von 68 waren: antiautoritär, Internationalismus, Solidarität. Was Mahler jetzt betreibt ist das Gegenteil: Exklusion, Nationalismus, völkische Ideen.

Eine Perspektive auf die 68er ist auch, dass das eine von gesellschaftlichen Eliten getragene Bewegung war, die aber in die Breite der Gesellschaft wirken und bei der Arbeiterschaft ankommen wollte. Dieses Ziel und die Suche nach dem Weg dorthin beschreiben Sie auch in „Heißer Sommer“. Warum ist das nicht gelungen? Timm: Das erklärt man am besten an konkreten Beispielen, die man dann analysieren kann. Wir standen zu dritt vor einem Elektrounternehmen mit tausend Beschäftigten und verteilten einmal im Monat die Betriebszeitung: ein Doktor der Byzantinistik, ein Doktor der Archäologie und ein Doktor der Philosophie – das war ich. Die Arbeiter kamen morgens um sechs. Einige nahmen die Zeitung gar nicht an, anderen warfen es gleich in die Tonne. Die ganze Sprache von uns dreien ging über die hinweg. Meine auch. Die ganze politische Diskussion erfasste die nicht. Und sie erfasste auch nicht die wirklich politischen Probleme.

Immerhin konnten wir damals aufdecken, dass das Unternehmen Militärtechnologie an das Regime in Südafrika lieferte, was strikt verboten war. Das war eine politische Leistung. Kleine Fortschritte hatte das also doch.

Mit den 68ern sind viele sozialromantische Mythen und Bilder verbunden – Hippies beim Feiern im Park, riesige Konzerte wie Woodstock (das erst 1969 stattfand). Die Bilder erzählen von Freiheit, Überschwänglichkeit. Wie viel haben diese Bilder mit der Realität zu tun?

Timm: Ich finde, das hat viel damit zu tun. In den Anfängen – 66, 67, 68 – war das eine sehr stark lustbetonte Bewegung. Lustgewinn hieß, dass man Musik hörte wie die Beatles oder Jazz. Das war ein Teil der Bewegung, dass man tanzte, dass man Hasch rauchte. Zu der Gruppe gehörte ich nicht, ich habe einen Joint geraucht, fand das nicht gut und habe nicht weitergemacht. Andere haben gekifft, dass es nur so krachte. Das gehörte dazu. Man stellte Karrieren, Konkurrenz in Frage. Auch der Lustgewinn in der Sexualität hatte etwas Befreiendes.

In „Heißer Sommer“ zitieren Sie Herbert Marcuse: „Es gibt eine konkrete Utopie und es gibt ein realisierbares Glück für alle: Eine befriedete Welt, eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung“. Haben wir uns durch die 68er dieser Utopie genähert? Timm: Es ist zumindest eine Zeit lang gelebt worden. Es gibt eine Situation hier in München aus 68, die ich in meinen Romanen beschrieben habe. Die Universität wurde bestreikt. Es wurde Musik gemacht, es wurden von Studenten Seminare abgehalten. Manche Leute knutschten herum, jemand redete. In einem Gramsci-Seminar [Antonio, marxistischer Philosoph, Anm.] stand eine Italienerin auf und sagte, sie wolle etwas dazu sagen. Dann sang sie und setzte sich wieder hin. Dann hieß es: „Arbeiter! Genosse Arbeiter!“, und man hat einen hochgehoben auf den Tisch. Dann sagte der: „Nix da! Arbeiten! Ordnung!“ (lacht). Dann hat man ihn schnell wieder runter gehoben. Für mich war das der Höhepunkt – das war 68 in einem Moment. So könnte es sein.

Haben wir uns seitdem wieder von dieser Utopie entfernt? Timm: Natürlich, meilenweit. Die Verbindungshengste, die damals auftauchten und mit ihren Mützen rumliefen, wurden ausgelacht. Jetzt machen die sich wieder breit. Das zeigt, wie sich das erholt hat. Aber auch der ganze Neoliberalismus, das Gefühl der Selbstoptimierung. Das ist eine totale Isolation der Leute. Bis hinein in die Arbeitssituationen. Mittlerweile sitzen ja alle am Computer.

Was ist von den 68ern geblieben? Timm: Vieles ist verloren gegangen, vor allem die Möglichkeiten, etwas auszuleben. Was geblieben ist, ist eine Radikalität des Fragens. Auch ein gewisser ziviler Ungehorsam, dass die Leute nicht alles mit sich machen lassen. Geblieben ist auch ein völlig verändertes pädagogisches Verhalten. Bei allen Auswüchsen der antiautoritären Lager ist das eine große Leistung: Dass man Kinder nicht mehr prügelt. Man sprach damals Leute an, die auf der Straße Kinder schlugen. Heute sieht man das nicht mehr. Vielleicht wird das zuhause noch gemacht. Aber die Sensibilität ist eine andere. Es ist ein Unterschied, ob man mit bestem Gewissen Kinder prügelt oder mit schlechtem Gewissen – was heute hoffentlich der Fall ist.

Die Psychiatrie hat sich verändert. Auch Randgruppen wären ohne 68 nicht denkbar. Schwule wurden damals angepöbelt. Auch da hat man damals eingegriffen, wenn man das sah. (überlegt) Was hat KD Wolff denn dazu gesagt?

Wolff sprach vor allem den öffentlichen Raum an, der geschaffen wurde. Timm: Das stimmt. Der öffentliche Raum wird aber immer mehr zurückgedrängt und muss verteidigt werden. In bestimmten Bereichen ist das schon nicht mehr so selbstverständlich.

Das, was geblieben ist, sehe ich eigentlich sehr positiv. An Verheißung, an Möglichkeiten.