Von Michael Walcher, APA

Klagenfurt – Der unerwartet hohe Wahlsieg der Kärntner SPÖ bei der Landtagswahl am Sonntag geht wohl in erster Linie auf Spitzenkandidat Peter Kaiser zurück. Das Wahlvolk honorierte die unaufgeregte Art und den neuen Politikstil, der sich deutlich von den hektisch-turbulenten Jahren unter Jörg Haider und später Gerhard Dörfler bzw. den Gebrüdern Scheuch unterscheidet. Zudem blieben seine Konkurrenten blass.

Kaiser gab erfolgreich den Landesvater, strich dabei durchaus die Leistungen der Regierungskoalition heraus und vermittelte offenbar glaubwürdig, dass er noch eine Legislaturperiode brauchen werde, um Begonnenes zu Ende zu führen. Dazu kam ein durchaus kreativer Wahlkampf der Partei, man setzte auf persönliche Kontakte statt auf eine Materialschlacht und steuerte einige originelle Ideen bei.

Kaiser streift damit den Lohn für seine Beharrlichkeit ein, mit der er seit der Übernahme der SPÖ im Jahr 2010 daran gearbeitet hat, die Sozialdemokraten wieder nach vorne zu bringen. Er hatte 2010 eine Partei übernommen, die in erster Linie aus durch Niederlagenserien demotivierten Funktionären und Mitgliedern bestand. Zudem herrschte in der Parteikasse Ebbe. Kaiser verjüngte die Mannschaft sukzessive, sanierte die Parteifinanzen und nutzte 2013 die Gelegenheit, die angeschlagenen Freiheitlichen aus dem Amt zu jagen.

Wahlkampf-Eigentore der FPÖ

Thematisch fällt auf, dass die Hypo doch wieder eine Rolle im Wahlkampf gespielt hat. Dass es der Dreierkoalition mit ÖVP und Grünen gelungen ist, die drohende Pleite des Landes abzuwehren, scheint in der Bevölkerung doch präsenter gewesen zu sein als von politischen Beobachtern erwartet. Vielfach hatte es geheißen, das Thema sei vorbei und vergessen. Wenn dem so war, dann ist es mit der freiheitlichen Konkurrenz zu verdanken, dass sich die Kärntnerinnen und Kärntner doch wieder erinnerten.

Denn es war FPÖ-Spitzenkandidat Gernot Darmann, der das Hypo-Thema wieder hochzog und damit die Bevölkerung natürlich auch an die freiheitliche Rolle in dem ganzen Desaster erinnerte. Ständig zu trommeln, die Koalition hätte sich vom Finanzminister über den Tisch ziehen lassen und viel zu viel bezahlt, mag in der Theorie erfolgversprechend geklungen haben. Vernünftiger wäre es aber wohl gewesen, über diese Causa einen Mantel des Schweigens zu breiten und ja nicht daran anzustreifen.

Auch der Versuch, den Wahlkampf zu einem Duell um den Landeshauptmannsessel hoch zu stilisieren, wurde zu einem Eigentor. Indem Darmann bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hinwies, dass er ja auch vom zweiten Platz aus Regierungschef werden könnte, signalisierte er zum Einen, dass er den Anspruch auf den Wahlsieg gar nicht erhob. Zum Zweiten trug er zur Mobilisierung roter Funktionäre und parteifernerer Sympathisanten des Landeshauptmannes bei, die eine blau-schwarze Regierung in Kärnten verhindern wollten. Nach dem endgültigen Ergebnis ist das auch gelungen, gegen die SPÖ gibt es im Landesparlament keine Mehrheit.

Ähnliche Listen besiegelten Grünen-Aus

Als Kollateralschaden dieses Trends flogen die Grünen aus dem Landtag, die enorm viel an die SPÖ verloren. Allerdings hatten sich die Grünen in den vergangenen Monaten weitgehend selbst demontiert, nach den internen Querelen im vergangenen Sommer fanden sie einfach nicht mehr in die Spur. Dass dann gleich zwei Listen auf den Plan traten, die im gleichen Gewässer fischten, gab ihnen wohl endgültig den Rest. Zahlenspiele dieser Art sind zwar nur bedingt zulässig, aber zählt man die Stimmen von Grünen, Liste Erde und Fair zusammen, ergeben sich knapp über fünf Prozent der Stimmen, und das hätte gereicht.

Mobilisierungsprobleme hatte auch die ÖVP, deren Spitzenkandidat Christian Benger sich zwar redlich bemühte, aber offenbar über die schwarze Kernklientel nicht hinauskam. Da half auch der massive Einsatz von Ministern nichts, die einander - wie auch bei der FPÖ - die Klinke in die Hand gaben. Das Plus von knapp einem Prozentpunkt nach einem ganz schlechten Ergebnis vor fünf Jahren wurde nur durch die Wahlarithmetik ein wenig abgemildert, die einen Zugewinn von zwei Mandaten ermöglichte. Für Erstaunen sorgte auch die Tatsache, dass die Schwarzen ihren Spitzenkandidaten mehr oder weniger versteckt hielten, zudem sollten sich die Parteistrategen fragen, ob der Verzicht auf Auftakt- und Abschlussveranstaltungen wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, schon allein der Motivation der Funktionäre wegen.

BZÖ wohl endgültig Geschichte

Wieder in den Landtag geschafft hat es Gerhard Köfer. Sein Team Kärnten, das früher als Team Stronach unterwegs war, wurde zwar stimmenmäßig fast halbiert, hielt sich aber doch recht deutlich über der Fünf-Prozent-Marke und ergatterte drei Mandate. Dafür wurde auch ein beachtlicher Aufwand getrieben, was Plakate und Inserate betrifft, ganz im Kontrast zur ÖVP setzte man voll und ganz auf die Person Köfer und pflegte ein „Macher-Image“, das offenbar ausreichend viele angezogen hat.

Der Urnengang vom Sonntag wurde auch zur endgültigen Beerdigung des 2005 von Jörg Haider ins Leben gerufenen BZÖ. 2013 schafften die Orangen noch zwei Landtagssitze, deren Inhaber allerdings der Partei inzwischen abhandengekommen sind. Es wurde zwar wieder ein neuer Parteiobmann gewählt, 400 Unterschriften waren auch keine Hürde, am Sonntag reichte es aber landesweit gerade einmal für gut 1.000 Stimmen, 128 davon allein in der Gemeinde Grafenstein, wo Parteichef Helmut Nikel zuhause ist. (APA)