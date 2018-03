Von Karin Leitner

Wien – Die Aufregung ist groß. Sogar der Bundespräsident drängt auf „rasche Aufklärung“. Es geht um eine Causa, die für die einen eine Intrige ist, für andere ein Krimi; auf Twitter orten manche „einen Vorgeschmack auf einen Staatsstreich“. Brisant ist die Sache jedenfalls.

Wie von der TT berichtet, wird gegen Beamte des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ermittelt; auch gegen den obersten Verfassungsschützer Peter Gridling. Es geht um den Vorhalt des Amtsmissbrauchs.

Schwerbewaffnete Beamte der – vom FPÖ-Gewerkschafter und -Politiker Wolfgang Preiszler befehligten – Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität waren mit schusssicheren Westen in die Zentrale des BVT eingedrungen, auch Privatwohnungen Beschuldigter wurden durchsucht. Nicht nur Unterlagen der Beschuldigten sollen mitgenommen worden sein, sondern auch die Festplatte der Referatsleiterin für Extremismus, die nur als Zeugin geführt wird. Auf ihrer Festplatte ist der gesamte Extremismus-Ermittlungsstand des BVT zurück bis in das Jahr 2006, darunter auch Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zu Burschenschaftern und Identitären, gespeichert. Final entschieden habe die Aktion der – von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl installierte – Generalsekretär Peter Goldgruber, hieß es.

Was ist da los? Das scheint auch ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz nicht zu wissen. Er begehrt ebenfalls „volle Aufklärung und Transparenz aller beteiligten Ministerien“. ÖVP-Justizminister Josef Moser sagt, er habe die Staatsanwaltschaft beauftragt, Anfang kommender Woche zu berichten, warum es Hausdurchsuchungen gegeben habe – und ob „das Verhältnismäßigkeitsprinzip“ eingehalten worden sei.

Wohl um zu beruhigen, lud Mosers Generalsekretär Christian Pilnacek gestern Nachmittag kurzerhand zu einer Pressekonferenz in das Ministerium. Die Polizei habe im BVT-Quartier keine Unterlagen über Extremismus-Ermittlungen des Verfassungsschutzes beschlagnahmt: „Nach mir vorliegenden Berichten ist die Extremismus-Datei nicht sichergestellt worden.“ Das gelte auch für „Falldaten“. Private Ordner der Leiterin des Extremismusreferats seien aber mitgenommen worden – „aufgrund eines Naheverhältnisses zu einem der Beschuldigten“. Und: Das Innenministerium könne auf die beschlagnahmten Daten nicht zugreifen, das sei nur der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft möglich. Diese habe auch die rechtliche Gesamtverantwortung für das Verfahren.

Bei allen Razzien sei ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin dabei gewesen, sagte Pilnacek. Ein Gericht habe die Durchsuchungen bewilligt – insofern den Verdacht bestätigt.

Wann sind die Hausdurchsuchungen angeordnet worden? „Der Zeitpunkt wurde kurzfristig festgelegt.“ Die Staatsanwaltschaft habe, nachdem sie Zeugen befragt hatte, rasch handeln wollen.

Warum war die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität vor Ort – was eigenartig ist? Das hätten Staatsanwaltschaft und Innenministerium gemeinsam verfügt, sagte der Generalsekretär. Die Staatsanwaltschaft wollte, „dass Polizeikräfte tätig werden, die in keinster Weise, auch nicht durch Mitarbeiter, in den Verdachtsfall involviert sind“. Die Daten sichergestellt hätten diese Polizisten nicht: „Sie hatten keinen Einblick. Die Sicherstellung wurde von IT-Experten durchgeführt.“ Nun seien die Daten „in einem besonders gesicherten Raum“ der Korruptionsstaatsanwaltschaft. „Zutritt zu diesem Raum hat nur die fallführende Staatsanwältin und der zuständige IT-Experte.“

Dass das Justizressort nachträglich über die Hausdurchsuchung informiert worden ist, sei korrekt: Seit 2016 müsse die Staatsanwaltschaft nicht mehr Ermittlungsschritte im Vorhinein genehmigen lassen, sondern nur im Nachhinein über „bedeutende Verfahrensschritte“ berichten.

Dass es bei den Ermittlungen um den Verdacht des Amtsmissbrauchs geht, hat Pilnacek bestätigt. Einer der Vorwürfe, der auf ein Konvolut von anonymen Anzeigen – und dann auch auf eine Anzeige des Innenministeriums zurückgeht: Der Verfassungsschutz habe Ermittlungsdaten nicht gelöscht bzw. nachträglich aufbewahrt. Das Innenressort habe „Verdachtsmomente“ an die Korruptionsstaatsanwaltschaft herangetragen. Das Ministerium habe als Dienstbehörde eine gesetzliche Anzeigeverpflichtung – und daher selbst Anzeige erstatten müssen.

Kickl stellt nun BVT-Chef Gridling infrage. Angesichts der Vorwürfe könne er „ja nicht so tun, als ob das nichts wäre“. Gridling urlaubt derzeit. Am Montag wird er wieder werken.