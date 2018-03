Innsbruck - Kälte, Schnee und Eis waren gestern, jetzt hält der Frühling Einzug. Denn am kommenden Wochenende wird laut Wetterdienst Ubimet der Höhepunkt der frühlingshaften Wetterphase erreicht. Mit Unterstützung des Südföhns wird an der Alpen-Nordseite das erste Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke geknackt. Allerdings sind die Tiefdruckgebiete nicht weit entfernt, somit stellt sich auch am Wochenende kein astreines, sonniges Frühlingswetter ein.

Föhn treibt Temperaturen nach oben

Am Freitag war es in der Früh noch recht frostig, im Laufe des Tages ließ der Föhn aber die Temperaturen auf bis zu 16 Grad steigen. In der gleichen Tonart geht es auch am Samstag weiter, am späten Nachmittag kann von Südwesten her leichter Regen einsetzen. Tagsüber weht in prädestinierten Lagen föhniger Südwind, die Temperaturen steigen auf sieben bis 16 Grad.

An der Alpen-Nordseite scheint am Sonntag häufig die Sonne. Dazu weht hier teils kräftiger Südföhn, auf den Bergen herrscht Föhnsturm. Temperaturen bis knapp 20 Grad sind in den Föhnregionen - wie etwa im Inntal- zu erwarten“, prognostiziert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Tauwetter in den Tallagen

Die frühlingshaften Werte und die starke März-Sonne lassen die Altschneedecke in den Niederungen nun pro Tag um fünf bis zehn Zentimeter schmelzen. Falls noch Wind und Regen hinzukommen, können in 24 Stunden bis zu 20 Zentimeter Schnee dahinschmelzen.

Schlechte Nachricht für Allergiker

Aufgrund der warmen Temperaturen muss mit mäßigen bis hohen Belastungen durch Haselpollen und Erlenpollen gerechnet werden. Auch im Außerfern und im Lienzer Becken beginnt der Pollenflug von Erle und Hasel und bringt Belastungen.