Von Matthias Sauermann

Frankfurt, München – Österreichs Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sagte in einem TT-Interview, die Thesen der 68er hätten sich „als falsch erwiesen“. Die neue Regierung solle ein Gegenentwurf sein. Studentenführer Karl-Dietrich Wolff findet das „lächerlich“. Und rät den Freiheitlichen, „erst einmal freiheitlich zu werden“. Wir haben den ehemaligen Vorsitzenden des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) in Frankfurt getroffen. Und den Schriftsteller und Chronisten der 68er Uwe Timm in München. Und uns mit ihnen über einen Wendepunkt in der deutschen Nachkriegsgeschichte unterhalten.

Wir schreiben das Jahr 1964. Der junge Karl-Dietrich Wolff (Spitzname „KD“) beginnt sein Studium. Schnell gerät er mit einem Professor aneinander, der für die Nationalsozialisten publiziert hatte. Dieser will verhindern, dass die Studenten zusammentragen, was ihre Professoren unter den Nazis geschrieben hatten. Wolff widerspricht ihm im Audimax – vor Hunderten Zuhörern. „Ich habe angefangen zu stottern“, erzählt Wolff. Dann merkt er, dass die Kommilitonen hinter ihm stehen. „Und dann wusste ich, es gibt Studentenrevolte“, sagt Wolff und lächelt. Drei Jahre später sollte Wolff zum SDS-Vorsitzenden gewählt werden. Der Organisation, welche die Bewegung entscheidend trug.

Uwe Timm studiert indes gemeinsam mit Benno Ohnesorg. Die beiden freunden sich an. Am 2. Juni 1967 wird Ohnesorg während einer Demonstration gegen den Schah von Persien von einem Polizisten erschossen. Die Demonstration wird brutal niedergeknüppelt. 120 Menschen werden verletzt. Ein Wendepunkt in der Protestbewegung der jungen Menschen – auch für Timm.

Für ihn machen die Demonstration, der Mord an Ohnesorg und die zynische Sprache der Verantwortlichen eine „faschistische und autoritäre Mentalität“ deutlich. So sagte der Polizeipräsident, ein ehemaliger Ritterkreuzträger: „Demonstrationen löst man auf wie Leberwürste. Indem man in die Mitte hineinsticht und sie zu den Enden hinausdrückt“. Timm unterbricht die Arbeit an seiner Dissertation und engagiert sich in der Studentenbewegung. Später wird er mit dem Roman „Heißer Sommer“ eines der wichtigsten Zeugnisse über die 68er ablegen.

Angestoßen habe den Protest die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland in der Nachkriegszeit, sagt Wolff: „Die Generation unserer Eltern wollte nicht mit uns reden.“ Hinzu kam, dass in unzähligen Führungspositionen ehemalige Nationalsozialisten saßen, die Geschichte nie aufgearbeitet worden war. „Ich hatte einen Nazi-Lehrer, der sagte, es gibt schon wieder viel zu viele Juden“, erinnert sich Timm. Ein neues Lebensgefühl, auch von Musik wie Jazz und den Beatles bestimmt, prallt zudem auf ein Korsett von konservativen Moralvorstellungen. „Es herrschte eine Atmosphäre, die einen buchstäblich am Atmen hinderte“, beschreibt Wolff die Verhältnisse. Es bildet sich im studentischen Milieu eine Bewegung, die sich daraus befreien will.

Neben dem politischen Protest spielt dabei auch die Freiheit im persönlichen Bereich, in der Sexualität und der Lebensweise eine große Rolle. „Lustgewinn“ sei ein zentraler Aspekt der 68er gewesen, meint Timm heute.

Wortführer der Bewegung ist ein gewisser Rudi Dutschke. Wolff erinnert sich vor allem an die rhetorische Brillanz seines Kollegen – zum Beispiel bei einer Rede nach der Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg. „Ich bin direkt hinter ihm gesessen. Er sprach 45 Minuten lang auf den Zehenspitzen stehend. Alleine körperlich vermittelte er dadurch eine unglaubliche Spannung“, berichtet der damalige SDS-Chef.

Am 11. April 1968, wenige Monate später, wird Dutschke selbst mehrmals in den Kopf geschossen. Von einem jungen Hilfsarbeiter und Neonazi. Wolff, der sich zuvor eher als „Statthalter“ von Dutschke gesehen hat, rutscht nun in die Rolle des tatsächlichen Chefs der Organisation. Am nächsten Tag beschließen die Studenten, die Auslieferung der Bild-Zeitung zu blockieren. „Bild hat mitgeschossen“ rufen die Demonstranten. Zuvor hatte die Zeitung sich auf die demonstrierenden Studenten eingeschossen, Dutschke persönlich angegriffen und die protestierenden Studenten als „Ungeziefer“ bezeichnet – ein „richtiger Nazi-Vergleich“, meint Wolff.

Die Studentenproteste eskalieren, Wolff und seine Kollegen halten täglich mehrere Veranstaltungen ab und protestieren gegen die gesellschaftliche Ordnung, den Krieg der Amerikaner in Vietnam, die Unterdrückung der Bevölkerung in der Dritten Welt und die Notstandsgesetze. Mit diesen will die Regierung sich die Macht geben, in Notsituationen die Grundrechte einschränken zu können. Die Studenten fürchten die Implikationen und fühlen sich an die Nazi-Zeit erinnert. Trotzdem werden die Notstandgesetze im Bundestag beschlossen. Später brechen die Proteste zusammen.

Ein Teil der Demonstrierenden radikalisiert sich, es bilden sich Terrorgruppen wie die „Rote Armee Fraktion“ (RAF). „Einen Zusammenhang kann man nicht leugnen“, räumt Wolff auf Nachfrage ein. Die späteren Terroristen hätten sich „ohnmächtig“ gefühlt. Die Idee, sich „als kleine Gruppe Macht zu erobern“, beschreibt Wolff als „Irrweg“. Timm trifft den RAF-Anwalt Horst Mahler und lernt den RAF-Terroristen Andreas Baader kennen. Beide seien höchst unangenehm gewesen, beschreibt Timm seinen Eindruck. Er hält die Terroristen der 70er-Jahre für „autoritätsfixierte Charaktere“ – die 68er-Bewegung sei hingegen von einer antiautoritären Stoßrichtung bestimmt gewesen.

Trotzdem sollten die 68er die Geschichte entscheidend beeinflussen. Befürworter schreiben der Bewegung Verdienste zu wie das Aufbrechen gesellschaftlicher Normen, verkrusteter Strukturen und eine Entkrampfung in der Beziehung der Geschlechter. Das größte Verdienst der 68er war es in den Augen Wolffs, dass „ein öffentlicher Raum entstanden ist“, in dem diskutiert werden könne. Für Timm ist vieles geblieben: eine Radikalität des Fragens, ziviler Ungehorsam und eine neue Pädagogik.

Kritiker werfen den 68ern hingegen vor, für einen Werteverfall verantwortlich zu sein, vor allem zerstört und Normen wie die Ehe erschüttert zu haben. Sowohl Wolff als auch Timm halten das Gegenteil für richtig. „Diese Strukturen waren schon zerfallen, die Ehen waren schon kaputt“, meint Timm. „Wir wollten lebendiger leben“, sagt Wolff. Die 68er hätten nicht zerstört, sondern zu Freiheit verholfen.

Dutschke überlebte indes das Attentat wie durch ein Wunder, jedoch schwer verletzt. Er muss sich erst mühsam wieder Fähigkeiten wie Sprechen aneignen. 11 Jahre später erleidet er in Folge des Attentates einen epileptischen Anfall und ertrinkt in seiner Badewanne. Tausende begleiten Dutschke zur letzten Ruhestätte – einem Ehrengrab der Stadt Berlin.