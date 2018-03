Von Marco Witting

Innsbruck – Der Höhepunkt des Winters war ein Tiefpunkt – minus 31,9 Grad hatte es am Brunnenkogel Ende Februar. Ein paar Tage im März haben das Bild gewandelt und mittlerweile sind schon viele Tiroler ganz auf Frühling eingestellt. Dabei hat der Winter 2017/18 so gut wie alles geboten, was man sich von der Jahreszeit so vorstellt.

Schnee, Schnee, Schnee – soweit das Auge reicht. Und das, im Gegensatz zu anderen Jahren, im ganzen Land. Thomas Wostal von der Zentralanstalt für Meteorologie hat in seinen Daten einige bemerkenswerte Schmankerl aus den vergangenen Monaten gefunden. „An der ZAMG-Wetterstation in Reutte gab es im Jänner 238,5 mm Niederschlag. Ähnlich hohe Mengen gab es auch in der direkten Umgebung. In der langen Reihe der Messwerte ab 1936 ist das mit riesigem Abstand der höchste Jännerwert.“ Der bisherige Jännerrekord stammt aus dem Jahr 1968 und belief sich auf 179,5 mm Niederschläge.

Es gibt viele solcher Werte. Doch der viele Schnee, der Autofahrer und Menschen mit großen Einfahrten durchaus schon zur Verzweiflung brachte, er hat auch vielen Freude bereitet. Dem Tourismus natürlich. Wintersportlern. Und auch den Rettungskräften. Denn gerade zu Beginn der Wintersaison haben die weicheren Pisten dafür gesorgt, dass die Zahlen der Verletzungen gesunken sind. Die Lawinensituation war für Rudi Mair und Patrik Nairz „Abwechslung pur“.

Zwischen extremen Gefahren (Stufe 5) und dann rascher Entspannung war binnen kürzester Zeit alles dabei. „Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die schneereichen Winter die angenehmeren sind“, bilanziert Mair. Nachdem es in den vergangenen Jahren stets Probleme mit den Altschneedecken gab, war diese heuer sehr gut gefestigt. „Rückblickend muss man sagen, dass es außergewöhnlich viel Schnee auf den Bergen gab. So etwas gibt es vielleicht höchstens alle zehn Jahre“, sagt Mair. Gerade der 22. und 23. Jänner seien kritische Tage gewesen, als es besonders viel geschneit hat. „Da war es gut, dass es nicht weiter geschneit hat“, so Mair.

Deutliche höhere Kosten brachte der Winter für die Straßenerhalter – das zeichnet sich schon Anfang März ab. Und die „Saison“ ist noch nicht vorbei. Zwar bleibt es wohl in den kommenden Tagen wechselhaft und mild.

Doch ob sich der Winter ganz geschlagen gibt, ist fraglich. Schließlich hatte der Winter 2017/18 noch immer eine Überraschung parat.

Viel Salz für eisglatte Straßen: Deutlich mehr wird der zu Ende gehende Winter die Straßenerhalter kosten. Mit rund drei Millionen Euro rechnet allein die Asfinag, die bisher rund 12.000 Tonnen Salz gebraucht hat. Die Landesstraßenverwaltung rechnet normalerweise mit rund 28.000 Tonnen Salz – heuer werden es letztlich wohl zwischen 35.000 und 38.000 Tonnen sein. Das kostet – vor allem auch viele Gemeinden mit Bergstraßen sind davon betroffen. Schon früh hat das Land Tirol deshalb eine zusätzliche Unterstützung beschlossen. Für die Straßenmeisterei ist der Winter noch nicht beendet – gerade in den Nächten kann es noch glatt werden.

Hoffnung für die Landwirte: Auch wenn mittlerweile viele Pollen fliegen, was den Allergikern zu schaffen macht: Im Vergleich zu einigen vergangenen Jahren ist die Vegetation etwas später dran. Bei den Bauern herrscht die Hoffnung, dass ein kalter Winter die Schädlinge auf den Feldern reduziert. Wissenschaftliche Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass für deren Entwicklung das Frühjahrswetter der wesentlich wichtigere Faktor ist. Aber der Frost Ende Februar und Anfang März ist den Landwirten jedenfalls wesentlich lieber, als es ein Kaltlufteinbruch Ende April oder Anfang Mai wäre. Auch bei den Waldbauern war man über die Kälte nicht unglücklich.

Enorme Mengen auf den Bergen: Alles Gute kommt von oben, heißt es – im Winter 2017/18 war es in Tirol jedenfalls sehr viel davon. Um rund 30 Prozent mehr Niederschlag im Dezember, um 184 Prozent mehr im Jänner. Da konnte ein trockener Februar (minus 41 Prozent) die Bilanz kaum trüben.

Angesichts von enormen Schneemengen auf den Bergen, etwa am Arlberg, waren auch die Schutzbauten gefordert. Und sie haben Schlimmeres verhindert. „Keine offensichtlichen Schäden“, meldete Gebhart Walter von der Wildbach- und Lawinenverbauung vor wenigen Tagen. Man geht auch nicht davon aus, dass bei noch genaueren Inspektionen im Frühjahr Probleme sichtbar werden. Der viele Schnee auf den Bergen, er wird in den kommenden Wochen schmelzen. Seitens der Abteilung Wasserwirtschaft erwartet man deshalb aber vorerst keine Schwierigkeiten. Das hängt aber natürlich vom weiteren Verlauf des Wetters und der Schmelze ab. Die Landesgeologie war heuer in den ersten Monaten dagegen bereits stark gefordert.

Unfalldramen trotz weicher Pisten: Eine aktuelle Statistik zu Alpinunfällen liegt bei der Polizei für den heurigen Winter noch nicht vor. Probleme mit der Datenbank, heißt es. Der Saisonstart hat aber gezeigt, dass es – wohl auch durch den vielen Schnee – einen Rückgang bei den Skiunfällen gab. Bis Mitte Jänner hatte man bei den Unfällen, die von der Polizei erfasst wurden, fast 30 Prozent weniger als im Vorjahr registriert. In den heimischen Kliniken waren die Zahlen aber fast auf dem Niveau des Vorjahres. Gleich zwei Mal kam es im Winter zu tödlichen Unfällen, bei denen Skifahrer kopfüber in den Schnee stürzten und sich nicht mehr befreien konnten.

Viel Glück im freien Gelände: Die vergangenen Tage waren sinnbildlich für den Winter. Sehr oft hatten Wintersportler im freien Gelände großes Glück oder einen Lawinenairbag. „Auch hier zeigt sich, dass wir eine gute Grundlage beim Altschnee hatten“, sagt Lawinenexperte Rudi Mair. Doch natürlich gab es im Winter auch zahlreiche Tragödien. So starb etwa Anfang Jänner ein Tscheche in Ischgl unter einer Lawine, oder Anfang März ein 64-jähriger Mann, der in St. Anton verschüttet wurde. Besonders tragisch war ein Lawinenabgang im Südtiroler Vinschgau, bei dem ein zehnjähriges Mädchen und dessen Mutter getötet wurden.