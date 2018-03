Von Michael Sprenger

Wien – Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Der oberste Staatsschützer der Republik, Peter Gridling, wird als Beschuldigter geführt. Im Bundesamt für Verfassungsschutz sowie in Privatwohnungen von BVT-Mitarbeitern kommt es zu Hausdurchsuchungen. Am Werk war eine Sondereinheit unter dem Kommando eines FPÖ-Funktionärs. Zahlreiches Datenmaterial der Geheimdienstbehörde wurde beschlagnahmt.

Mehr an Zutaten braucht es nicht mehr, um von einem handfesten Skandal zu sprechen, von einer Staatsschutz-Affäre, die gerade dabei ist, eine tragende Säule der Republik tief zu erschüttern.

Inkompetente Personen am Werk

Noch immer befinden sich einige Verdachtsmomente, die zu den Hausdurchsuchungen geführt haben, im Dunklen. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft darf keine Auskunft geben, weil es sich um eine Verschlusssache handelt. Das Justizministerium wartet noch auf den Bericht der Staatsanwaltschaft. Allerorten wird Aufklärung verlangt und eingefordert. Die Opposition plant einen Untersuchungsausschuss.

So weit die Fakten. Nach den bisherigen Recherchen und Gesprächen mit Insidern muss diese Staatsschutz-Affäre von zwei Seiten betrachtet werden. Beide Seiten betreffen die Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ.

Das BVT wurde unter dem damaligen ÖVP-Innenminister Ernst Strasser 2002 (entstanden aus der Staatspolizei sowie bestehenden Sondereinheiten) gegründet. Bis Mitte Dezember 2017 waren seither nur schwarze Innenminister am Werk. In dieser Zeit wurden immer wieder Kabinettsmitarbeiter aus dem ÖVP-Sicherheitsressort in das BVT verschoben. Zum Teil handelte es sich dabei für diesen neuen Job um inkompetente Personen. Jedoch waren sie geschult in der Fähigkeit, interne Netzwerke zu errichten. Daraus entstanden mit den Jahren Gegenstrukturen im BVT, der Boden für dubiose Machenschaften wurde aufbereitet.

Damit hat die Affäre eine klare schwarze Handschrift, weil sie von zahlreichen ÖVP-Ministern und -Ministerinnen zu verantworten ist.

Rosenkranz ortet „Kampagnisierung der Linken“

Mit der Bildung des Kabinetts Sebastian Kurz wanderte das Innenressort zur FPÖ, zu Herbert Kickl. Eine lange geplante Umfärbung des BVT wurde zuletzt gemutmaßt. Noch vor wenigen Wochen wollte Kickl jedoch den seit 2008 im Amt befindlichen Peter Gridling für weitere fünf Jahre zum BVT-Direktor bestellen. Wie die Hofburg gegenüber der Tiroler Tageszeitung bestätigte, wurde die Bestellung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gegengezeichnet. Doch der Akt soll Gridling wegen eines längeren Urlaubs des zuständigen Leiters der Präsidialsektion, des ÖVP-nahen Michael Kloibmüller, nicht ausgehändigt worden sein. Just an dem Tag der Hausdurchsuchung beim BVT soll Kloibmüller den Dienstakt an den FPÖ-nahen Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium, übergeben haben. Die Bestellung Gridlings wurde verweigert. Und Kloibmüller wechselt in die Privatwirtschaft.

Gridling befindet sich auf Urlaub. Am Montag will er seine Arbeit wieder aufnehmen. Doch dazu wird es wohl nicht kommen. Für heute soll Kickl die Suspendierung des ÖVP-nahen BVT-Chefs planen. Der zweite Schritt: Das BVT soll neu strukturiert werden. Ausländische Geheimdienste fahren bereits die Zusammenarbeit mit dem BVT herunter.

Während SPÖ, Liste Pilz und NEOS einen U-Ausschuss vorbereiten, versuchen sich blaue Funktionäre als Verschwörungstheoretiker. FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz ortet eine „Kampagnisierung der Linken“, Harald Stefan, FPÖ-Justizsprecher und rechter Burschenschafter, spricht von „politischer Agitation“.