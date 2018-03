Wien — ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger präsentiert zwar erst kommenden Mittwoch das schwarz-blaue Doppelbudget für 2018 und 2019 — es ist aber jetzt schon einiges durchgesickert:

Heeresministerium:

Die Freiheitlichen haben im Wahlkampf eine deutliche Erhöhung des Militär-Budgets auf ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) gefordert. Laut der der APA vorliegenden Unterlagen muss sich FPÖ-Heeresminister Mario Kunasek mit weitaus weniger begnügen. Demnach liegt das Heeresbudget heuer bei 0,58 Prozent des BIP — im kommenden Jahr sinkt es gar auf 0,57 Prozent.

Anders ausgedrückt: Die FPÖ wollte für heuer 3,88 Milliarden Euro, bekommen wird das Heer aber nur 2,26 Milliarden. Kommendes Jahr sind es 2,29 Milliarden Euro. Für 2020 sind 2,42 Milliarden Euro vorgesehen. Konkrete Zahlen gebe es erst zur Budgetrede, „aber die Tendenz stimmt", heißt es aus dem Verteidiungsministerium gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Zudem endet 2021 das von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ausverhandelte Sonderinvestitionsprogramm für das Heer. Damit sacken die Mittel gemäß aktuellem Planungsstand weiter ab. Im Ministerium betont man, dass das nur Planungswerte seien und jetzt nur das Budget für 2018 und 2019 verhandelt wurde.

Die Budgetpläne der Regierung lassen dem Bundesheer kaum Spielraum, denn die Mittel werden fast zur Gänze für die Personalressourcen gebraucht. Dabei benötigt Kunasek einiges für dringende Investitionen. Er muss nicht nur die Luftraumüberwachung mit Überschallflugzeugen auf neue Beine stellen, sondern auch einen Teil der Hubschrauber-Flotte sanieren.

Die vorgesehenen Mittel werden nicht reichen, um das alles zu finanzieren. Für die großen Beschaffungen wird Kunasek ein Sonderbudget benötigen — das schließt man im Ministerium auch nicht aus. Auch Doskozil habe kein hohes Regelbudget gehabt, dieser habe ebenso Sonderinvestitionspakete geschnürt.

Die 2,26 Milliarden im heurigen Jahr bedeuten laut APA ein Plus von 38 Millionen Euro im Vergleich zum Finanzrahmen 2017—2020, da das Ministerium unter anderem seine Einnahmen an das Finanzressort abführen muss — unter Doskozil war das anders ausgemacht. „Das können wir nicht bestätigen. Da werden wohl unterschiedliche Dinge verglichen. Wir haben gegenüber dem Voranschlag ein Plus von über 100 Millionen", heißt es dazu aus dem Verteidigungsressort.

Infrastrukturministerium:

FPÖ-Minister Norbert Hofer muss in seinem Ressort laut APA über 200 Millionen Euro heuer und im kommenden Jahr einsparen. Bei den Zuschüssen zum Infrastruktur-Ausbau der ÖBB werden dem Vernehmen nach je 50 Millionen Euro eingespart, darüber hinaus noch rund 170 Millionen im allgemeinen Budget des Ministeriums.

Das Ressort wollte die Zahlen weder bestätigen noch dementieren. Bestätigt wurde lediglich, dass bestimmte kleinere ÖBB-Bauprojekte auf der Zeitschiene nach hinten verschoben werden sollen. Das habe man schon länger angekündigt. Minister Hofer meinte zuletzt, dass „einzelne, kleinere Bauten" wie etwa die Sanierung von Bahnhöfen verschoben werden sollen, aber „keine großartigen Dinge".

Weiter ausgebaut wird hingegen die Breitbandinfrastruktur. Dafür hat noch die rot-schwarze Regierung eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, die aus dem Verkauf von Mobilfunkfrequenzen stammt. Eine weitere halbe Milliarde Euro erwartet die Regierung aus dem Verkauf weiterer Frequenzen (Stichwort: „5G").

Arbeitsmarkt:

Das AMS erwägt, bei der Förderung von Fachkräften zu sparen, um eine Lücke bei der Finanzierung von Integrationsmaßnahmen zu schließen, schreibt der Standard. Demnach sollen Fachkräftestipendien nur mehr 16 statt 41 Millionen Euro kosten, die mit 19,1 Millionen dotierte Facharbeiterintensivausbildung plus solle ganz gestrichen werden. Das Unternehmensberatungsangebot Impuls plus werde etwas gekürzt. Auslöser dieser Sparmaßnahmen sei die von der Regierung verlangte Halbierung der Ausgaben für Flüchtlinge.

Sport- und Beamtenministerium:

FPÖ-Vizekanzler und Minister Heinz-Christian Strache muss in seinem Ressort offenbar nicht sparen. Dem Kurier liegen nach eigenen Angaben Auszüge des Budgetentwurfs vor. Darin finden sich beim „Öffentlichen Dienst und Sport" in Summe gesonderte 15 Millionen Euro, wie es heißt.

Diesen Betrag habe Strache zusätzlich zum normalen Personal- und Sachaufwand für Sport und Beamte für 2018 und 2019 zur Verfügung. Der Extra-Betrag werde als „politisch vereinbarte Erhöhung" (des Ressortbudgets) geführt. (sas, APA)